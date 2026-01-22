Франция задержала танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

"Сегодня утром французские ВМС зашли на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, которая находится под международными санкциями и подозревается в плавании под чужим флагом", - сообщил он.

Макрон добавил, что операцию провели в акватории Средиземного моря при содействии некоторых союзников Франции в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Ведется расследование, судно задержано и направляется во французский порт.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективность санкций. Деятельность флота-призрака способствует финансированию войны агрессии против Украины", - добавил французский президент.

Фото: Эммануэль Макрон / Twitter (X)

Проведение операции по захвату танкера "теневого флота" подтвердил Генеральный штаб вооруженных сил Франции. В сообщении отмечается, что операцию выполнили силы ВМС Франции, а судно было задержано по просьбе прокурора.

При этом во французском Генштабе подчеркнули, что проводили операцию совместно с союзниками, среди которых отдельно упоминается Великобритания. Также там показали фото танкера и военных на его борту.