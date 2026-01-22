Франция задержала танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

Французские военные 22 января провели спецоперацию и задержали в Средиземном море танкер "теневого флота", который направлялся из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона.
"Сегодня утром французские ВМС зашли на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, которая находится под международными санкциями и подозревается в плавании под чужим флагом", - сообщил он.
Макрон добавил, что операцию провели в акватории Средиземного моря при содействии некоторых союзников Франции в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Ведется расследование, судно задержано и направляется во французский порт.
"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективность санкций. Деятельность флота-призрака способствует финансированию войны агрессии против Украины", - добавил французский президент.
Проведение операции по захвату танкера "теневого флота" подтвердил Генеральный штаб вооруженных сил Франции. В сообщении отмечается, что операцию выполнили силы ВМС Франции, а судно было задержано по просьбе прокурора.
При этом во французском Генштабе подчеркнули, что проводили операцию совместно с союзниками, среди которых отдельно упоминается Великобритания. Также там показали фото танкера и военных на его борту.
"Теневой флот" - название "флота", состоящего из сотен устаревших нефтяных танкеров с сомнительной регистрацией. Эти суда перевозят подсанкционные грузы, в том числе российскую нефть, в Китай и Индию. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году масштаб флота увеличился - аналитики оценивают его в не менее 900 судов.
В последнее время США активно задерживают российские танкеры "теневого флота". Так, 22 января вооруженные силы США задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в "теневой флот" РФ.
15 января в Южном командовании США заявили, что их военные захватили подсанкционный танкер Veronica, который связан с Венесуэлой.
7 января, войска США задержали в Северной Атлантике российское судно Bella 1 (ныне Marinera). Причиной задержания стало нарушение санкций Соединенных Штатов. В тот же день стало известно, США захватили в Карибском море еще один танкер из теневого флота РФ - судно Sophia. Всего с задержанием танкера Sagitta известно уже о семи случаях захвата судов "теневого флота".
В России действия США вызвали истерику. Там начался визг о "пиратстве" и "нарушении международных норм". А один из депутатов государственной думы заявил, что нужно дать "военный ответ" и "потопить пару кораблей" американского флота.
Украина при этом борется с "теневым флотом" значительно радикальнее. Так, 13 января в Черном море у российского побережья неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера, принадлежащих официально "принадлежат" Греции, но в реальности являются судами "теневого флота".
8 января СМИ писали, что вблизи города Кастамон на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", который находился в Черном море под флагом Палау.
В декабре РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что два танкера "теневого флота" России - Kairos и Virat - поразили беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью.