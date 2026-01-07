ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США захватили российский танкер в Атлантике, связанный с Венесуэлой, - Reuters

Среда 07 января 2026 15:30
UA EN RU
США захватили российский танкер в Атлантике, связанный с Венесуэлой, - Reuters Иллюстративное фото: США захватили российский танкер в Атлантике, связанный с Венесуэлой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Операция, которая может обострить напряженность в отношениях с Россией, началась после того, как танкер, известный ранее как Bella-1, прорвался сквозь морскую "блокаду" США в отношении санкционированных судов и отказался допустить на борт представителей Береговой охраны США.

По словам американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, операцию проводят Береговая охрана США и американские военные. Они также отметили, что в районе находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.

Танкер, который сейчас называется Marinera и ходит под российским флагом, стал очередным судном, на которое направлены действия Береговой охраны США в рамках кампании давления на Венесуэлу, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Отдельно Береговая охрана США перехватила еще один связанный с Венесуэлой танкер в водах Латинской Америки в рамках дальнейшего обеспечения морской "блокады" санкционированных венесуэльских судов.

Танкер "теневого флота"

Американская береговая охрана уже около двух недель сопровождает нефтяной танкер в Атлантическом океане, удерживаясь на расстоянии примерно 800 метров. Военные сообщали о готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако операция требовала разрешения Белого дома.

31 декабря попытка захвата подсанкционного танкера Bella 1 была остановлена после того, как на судне появился российский флаг.

По данным российского морского реестра, судно, известное ранее как Bella 1, перерегистрировано под названием Marinera, ходит под флагом РФ, а портом приписки указан Сочи. В начале преследования США считали танкер судном под фальшивым флагом, на которое распространялось судебное решение об аресте.

При этом российские власти в дипломатической ноте США просили прекратить преследование танкера в Атлантическом океане.

Танкер принадлежит турецкой компании и находится под санкциями США за перевозку иранской нефти в интересах террористических организаций. Также он входит в так называемый "теневой флот", транспортирующий подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка