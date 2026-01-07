США захватили российский танкер в Атлантике, связанный с Венесуэлой, - Reuters
США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Операция, которая может обострить напряженность в отношениях с Россией, началась после того, как танкер, известный ранее как Bella-1, прорвался сквозь морскую "блокаду" США в отношении санкционированных судов и отказался допустить на борт представителей Береговой охраны США.
По словам американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, операцию проводят Береговая охрана США и американские военные. Они также отметили, что в районе находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.
Танкер, который сейчас называется Marinera и ходит под российским флагом, стал очередным судном, на которое направлены действия Береговой охраны США в рамках кампании давления на Венесуэлу, инициированной президентом США Дональдом Трампом.
Отдельно Береговая охрана США перехватила еще один связанный с Венесуэлой танкер в водах Латинской Америки в рамках дальнейшего обеспечения морской "блокады" санкционированных венесуэльских судов.
Танкер "теневого флота"
Американская береговая охрана уже около двух недель сопровождает нефтяной танкер в Атлантическом океане, удерживаясь на расстоянии примерно 800 метров. Военные сообщали о готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако операция требовала разрешения Белого дома.
31 декабря попытка захвата подсанкционного танкера Bella 1 была остановлена после того, как на судне появился российский флаг.
По данным российского морского реестра, судно, известное ранее как Bella 1, перерегистрировано под названием Marinera, ходит под флагом РФ, а портом приписки указан Сочи. В начале преследования США считали танкер судном под фальшивым флагом, на которое распространялось судебное решение об аресте.
При этом российские власти в дипломатической ноте США просили прекратить преследование танкера в Атлантическом океане.
Танкер принадлежит турецкой компании и находится под санкциями США за перевозку иранской нефти в интересах террористических организаций. Также он входит в так называемый "теневой флот", транспортирующий подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.