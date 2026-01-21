ua en ru
В мире

США задержали танкер "теневого флота" РФ Sagitta

Среда 21 января 2026 00:00
США задержали танкер "теневого флота" РФ Sagitta Иллюстративное фото: танкер принадлежит российскому теневому флоту (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вооруженные силы США задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в "теневой флот" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Южного командования США в соцсети Х.

В ведомстве заявили, что в рамках операции Southern Spear Департамент войны (он же Пентагон) остается непреклонным в своей миссии по подавлению незаконной деятельности в Западном полушарии в партнерстве с Береговой охраной США, Министерством внутренней безопасности и Министерством юстиции.

"Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta. Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом.", - говорится в публикации.

На сайте War Sanction указано, что нефтяной танкер Sagitta, захваченный США, входит в теневой флот РФ и находится под санкциями Украины, Британии, Соединенных Штатов, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

"Танкер в период действия эмбарго G7+ и политики price -cap на российскую нефть/нефтепродукты задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в Балтийском море, тихоокеанском регионе преимущественно в КНР, Индию, прибегает к практике отключения сигнала AIS, ведения так называемой "темной деятельности" в море", - говорится в информации о судне

На портале также сказано, что международная общественная организация Greenpeace относит танкер к теневому флоту танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей среде.

Захват танкеров

Напомним, 15 января в Южном командовании США заявили, что их военные захватили подсанкционный танкер Veronica, который связан с Венесуэлой. Это уже был шестой случай за последнее время.

До этого, 7 января, войска США задержали в Северной Атлантике российское судно Bella 1 (ныне Marinera). Причиной задержания стало нарушение санкций Соединенных Штатов.

Того же 7 января стало известно, США захватили в Карибском море еще один танкер из теневого флота РФ - судно Sophia.

К слову, президент США Дональд Трамп недавно высказался о захвате танкера Mariners. Он подтвердил перехват и сообщил, что Соединенные Штаты уже выгружают с него нефть.

