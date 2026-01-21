США задержали танкер "теневого флота" РФ Sagitta

Вооруженные силы США задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в "теневой флот" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Южного командования США в соцсети Х.

В ведомстве заявили, что в рамках операции Southern Spear Департамент войны (он же Пентагон) остается непреклонным в своей миссии по подавлению незаконной деятельности в Западном полушарии в партнерстве с Береговой охраной США, Министерством внутренней безопасности и Министерством юстиции.

"Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta. Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом.", - говорится в публикации.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

На сайте War Sanction указано, что нефтяной танкер Sagitta, захваченный США, входит в теневой флот РФ и находится под санкциями Украины, Британии, Соединенных Штатов, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

"Танкер в период действия эмбарго G7+ и политики price -cap на российскую нефть/нефтепродукты задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в Балтийском море, тихоокеанском регионе преимущественно в КНР, Индию, прибегает к практике отключения сигнала AIS, ведения так называемой "темной деятельности" в море", - говорится в информации о судне

На портале также сказано, что международная общественная организация Greenpeace относит танкер к теневому флоту танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей среде.