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Сотни танкеров: в Европе раскрыли масштабы теневых перевозок нефти в обход санкций

Среда 02 июля 2025 13:51
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Сотни танкеров: в Европе раскрыли масштабы теневых перевозок нефти в обход санкций Фото: в Европе раскрыли масштабы теневых перевозок нефти в обход санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сотни подпольных нефтяных танкеров курсируют по мировым морям под удобными флагами и с непрозрачными владельцами, чтобы транспортировать нефть в обход международных санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую газету Le Monde.

По словам французского адмирала, правительство Франции ежедневно проверяет около 10 таких судов, а всего в мире может действовать до 900 "танкеров-призраков".

"Действия правительства - это, прежде всего, особенно тщательный мониторинг этого флота, который, по оценкам, состоит примерно из 900 судов, из которых около десяти ежедневно контролируются в Ла-Манше", - цитирует издание слова чиновника.

Он подчеркнул, что эти суда связаны не только с российскими, но и с иранскими и северокорейскими интересами.

Адмирал пояснил, что такие суда пользуются слабыми местами в международном морском праве и отсутствием контроля. Это в основном старые танкеры среднего размера, которые покупают неизвестные компании. Они часто не соответствуют даже минимальным требованиям безопасности, а их страхование вызывает серьезные сомнения.

Как указывают в издании, Европейский Союз в рамках 18-го пакета санкций, предложенного Еврокомиссией, планирует добавить в черный список еще 70 танкеров-призраков, которые использует Москва. На сегодня в список уже входят 342 судна.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь оценил размер российского флота-призрака в примерно 500 танкеров.

Напомним, 27 июня на танкере Vilamoura, который принадлежит к "теневому флоту" РФ, произошел взрыв в моторном отделении. Инцидент произошел в 150 км к северо-востоку от территориальных вод Ливии.

Санкции против "теневого флота" РФ

Недавно правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой" флот и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины.

Также в июне Австралия впервые ввела ограничения против кремлевского "теневого" флота: под санкции попали десятки танкеров, которые финансировали военную агрессию Москвы.

Подробнее о том, что такое "теневой флот" РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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