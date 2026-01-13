Неизвестные дроны атаковали нефтяные танкеры в Черном море возле Новороссийска, - СМИ

Во вторник, 13 января, в Черном море у российского побережья неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера, принадлежащих Греции. Суда направлялись к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума для загрузки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным Reuters, По данным источников Reuters, атака произошла возле черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Пострадали суда Delta Harmon и Matilda.

Также пострадало судно Delta Supreme. Все три корабля находятся под управлением греческой компании Delta Tankers.

Отмечается, что один из танкеров Delta Harmony должен был загрузит нефть казахстанского производства.

Другое судно, Matilda, находится под управлением греческой компании Thenamaris и должно было загружать нефть из Карачаганака.

Собеседник агентства подтвердил, что судно было поражено двумя беспилотниками во время ожидания в 30 милях от Каспийского консорциума.

"Пострадавших нет, и судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, согласно первоначальной оценке, которые полностью подлежат ремонту. Судно, хоть и пригодно к плаванию, сейчас отплывает из этого района", - сказал представитель компании Thenamaris.

Два источника в морской безопасности сообщили, что, как сообщается, на борту "Матильды" вспыхнул пожар, который быстро потушили.

Трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума доставляет нефть к терминалу Южная Озереевка в Черном море, недалеко от Новороссийска на юге России.

Стоит добавить, что Украина не сообщала о поражении танкеров.