Танкер Sophia. США задержали еще одно российское судно в Карибском море: появилось видео
Кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Южного Командования Вооруженных сил США и сообщение министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в X.
Утром в среду, 7 января, был задержан танкер "теневого флота" РФ Sophia, который находится под санкциями.
"Задержанное судно M/T Sophia действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного решения", - говорится в заявлении.
Ноэм написала, что сегодня Береговая охрана США с интервалом в несколько часов провела тщательно скоординированные операции по высадке на борт двух танкеров "теневого флота".
Оба судна - Bella I и Sophia - в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись к ней.
"Преступники мира, будьте настороже. Вы можете сбежать, но не можете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии защищать американский народ и препятствовать финансированию наркотерроризма, где бы мы его не нашли, и точка", - подчеркнула она.
Задержание танкера Marinera
Напомним, ранее Reuters сообщило, что США захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двух недель преследования в Атлантическом океане. Захваченный танкер стал очередной целью кампании давления на Венесуэлу.
Операция началась после того, как судно, ранее известное как Bella-1, прорвало морскую блокаду санкционированных танкеров и отказалось допустить на борт представителей Береговой охраны США.
Ранее, 31 декабря, операция по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 была приостановлена после того, как на его борту появился российский флаг.
Согласно информации российского морского реестра судоходства, судно, которое ранее идентифицировалось как Bella 1, сменило название на Marinera. Согласно документам, оно перешло под государственный флаг РФ, а портом его приписки стал город Сочи.
Американские чиновники рассказали, что операцию проводила Береговая охрана США при поддержке военных. В районе проведения операции также находились российские военные корабли, включая подводную лодку.