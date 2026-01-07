Танкер Sophia. США задержали еще одно российское судно в Карибском море: появилось видео

Кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Южного Командования Вооруженных сил США и сообщение министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в X .

Утром в среду, 7 января, был задержан танкер "теневого флота" РФ Sophia, который находится под санкциями.

"Задержанное судно M/T Sophia действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного решения", - говорится в заявлении.

Ноэм написала, что сегодня Береговая охрана США с интервалом в несколько часов провела тщательно скоординированные операции по высадке на борт двух танкеров "теневого флота".

Оба судна - Bella I и Sophia - в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись к ней.

"Преступники мира, будьте настороже. Вы можете сбежать, но не можете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии защищать американский народ и препятствовать финансированию наркотерроризма, где бы мы его не нашли, и точка", - подчеркнула она.