Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Турции, - СМИ

Нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау, плывший в Черном море у побережья Турции, вблизи города Кастамон, был атакован дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Огтаԁогу .

Отмечается, что танкер направлялся в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, но никто из членов экипажа не пострадал. После аварийного сигнала с судна на место происшествия были направлены команды Береговой охраны.

Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности. Источник нападения и масштабы повреждений будут выяснены после технических осмотров в порту.

По данным издания, хотя официальных заявлений относительно источника инцидента не было сделано, характер нападения и ситуация с безопасностью в регионе тщательно отслеживаются контролирующими органами Турции.