В РФ призвали дать военный ответ США: "Ударить торпедами и затопить корабли"

Россия, Среда 07 января 2026 19:17
UA EN RU
В РФ призвали дать военный ответ США: "Ударить торпедами и затопить корабли" Фото: российский танкер Bella1 / Marinera (marinetraffic.com)
Автор: Антон Корж

В России призывают "ответить" США за задержание российского танкера Marinera "военным путем". А конкретнее - "ударить торпедами" и попытаться потопить пару американских боевых кораблей.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление сделал для росСМИ российский депутат, первый заместитель оборонного комитета Алексей Журавлев.

В частности Журавлев заявил, что захват танкера якобы можно считать "незаконным вторжением к границам России". Поэтому нужно дать "мощный военный ответ" на действия США.

"Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря - полноценное военное вторжение в Россию", - заявил он.

При этом депутат призвал РФ дать "военный ответ" американцам, например, "выпустить торпеды" и "затопить пару кораблей", которые принадлежат американскому военно-морскому флоту.

"Вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только что-то слишком далеко отошли от обеих Америк, но и совсем перепутали берега", - разворачивался россиянин.

Напомним, ранее Reuters писало о том, что США захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двух недель преследования в Атлантическом океане. Танкером оказалось судно Bella1, которое сменило название на Marinera, а флаг - на российский. Захватили его десантом, а помощь оказывала Великобритания.

Кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.

В России после этих новостей началась сильная истерика. РФ резко отреагировала на захват американским десантом танкера Marinera в открытом море, заявив о нарушении международного права и угрозе безопасности судна.

