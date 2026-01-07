В РФ призвали дать военный ответ США: "Ударить торпедами и затопить корабли"

В России призывают "ответить" США за задержание российского танкера Marinera "военным путем". А конкретнее - "ударить торпедами" и попытаться потопить пару американских боевых кораблей.

Как сообщает РБК-Украина , такое заявление сделал для росСМИ российский депутат, первый заместитель оборонного комитета Алексей Журавлев.

В частности Журавлев заявил, что захват танкера якобы можно считать "незаконным вторжением к границам России". Поэтому нужно дать "мощный военный ответ" на действия США.

"Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря - полноценное военное вторжение в Россию", - заявил он.

При этом депутат призвал РФ дать "военный ответ" американцам, например, "выпустить торпеды" и "затопить пару кораблей", которые принадлежат американскому военно-морскому флоту.

"Вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только что-то слишком далеко отошли от обеих Америк, но и совсем перепутали берега", - разворачивался россиянин.