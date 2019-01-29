Форум по висуненню Порошенка проходить у Києві

Форум "Від Крут до Брюсселя" проходить в МВЦ

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент Украины Петр Порошенко планирует объявить о своем участии в выборах-2019, проходит сегодня в Международном выставочном центре в Киеве. Подробности мероприятия - в материале РБК-Украина.

Порошенко объявил об участии в выборах-2019

"Угрозы пророссийского реванша, авторитаризма несовместимы с европейским развитием нашей Украины. Если не отвести эти угрозы, Украина упадет в смертоносные объятия РФ. Чувство ответственности ... побудили меня принять решение еще раз идти на должность президента", - сказал он.

"Завершая пятилетнюю каденцию стартую снова ради курса в ЕС и НАТО, курса на превращение Украины в страну счастливых успешных людей", - добавил он.

Порошенко: томос - ключевой элемент построения государства

"Томос - это наша большая победа. Это ключевой элемент государства, которым не просто имеет право, а должен заниматься президент и вся наша команда. Реакция украинского народа на нашу церковь - фантастическая. Каждый день приходы присоединяются к ПЦУ", - заявил он.

Порошенко сообщил, когда Украина подаст заявку на вступление ЕС

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС", - сообщил он.

Порошенко: нам нужен мир с РФ

"Нам нужен мир с РФ, холодный, но мир. Люди устали от войны. Естественно, что тема войны и мира одна из главных на выборах. Я очень внимательно слежу за различными предложениями", - заявил он.

Порошенко добавил, что враг пришел не за Крымом, не за Донбассом, а за всей Украиной.

По словам Порошенко, мир - это полное восстановление территориальной целостности, сувернитета Украины; беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем.

Порошенко: членство в ЕС и НАТО гарантирует украинскую независимость

"Мы и ЕС сейчас приблизились друг к другу как никогда. Только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует украинскую независимость и государственную безопасность. В эти крупнейшие организации мы вступим как страна - региональный лидер, страна, которая защитила от РФ не только себя, а всю Европу", - сказал Порошенко.

Порошенко назвал 5 стратегических приоритетов для Украины

"Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, ІТ, машиностроение, инфраструктуру и логистику, туризм", - отметил он.

Порошенко выступает на форуме

"События последних лет показали, что у Украины есть единственный путь сохранить независимость - мы должны стать великой европейской державой счастливых людей", - заявил Порошенко.

Порошенко отметил, что худшее уже точно позади, экономика растет 12 кварталов подряд, кризис, вызванный войной отступает, и достигнув макроэкономической стабилизации Украина может начать наступление против бедности.

"Бедность - враг не меньший, чем страна-агрессор - РФ", - отметил он.

Участие в форуме, помимо Порошенко, принимают представители Кабинета министров, депутаты от фракции "Блока Петра Порошенко" и некоторые общественные организации.

По информации источников РБК-Украина, ожидается, что в рамках форума Порошенко может объявить об участии в очередных президентских выборах, назначенных на 31 марта 2019 года. Как известно, Порошенко будет выдвигать свою кандидатуру как самовыдвиженец.

Как сообщали источники РБК-Украина, ключевым месседжем избирательной кампании Порошенко будет вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В его команде рассчитывают, что на теме НАТО и ЕС удастся завоевать голоса сторонников евроинтеграции. Кроме того, в штабе Порошенко заявляли, что не будут использовать церковную тему в избирательной кампании.

По данным источников РБК-Украина на Банковой, в Администрации президента Порошенко рассчитывают, что глава партии "БПП-Солидарность" и мэр Киева Виталий Кличко выступит в поддержку Порошенко еще до первого тура выборов. Кроме того, источники в окружении главы государства сообщали, что в команде президента ведут переговоры с лидером группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком о поддержке Порошенко на выборах. Вместе с тем, в пресс-службе Вакарчука заявили, что "эта информация не соответствует действительности".

Отметим, по состоянию на 28 января, Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 22 кандидата в президенты Украины: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского и Александра Данилюка.