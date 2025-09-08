Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х .

"Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по запросу Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - сообщил Сибига.

По его словам, это заседание станет ответом на недавние массированные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", - подчеркнул министр.

Сибига поблагодарил действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за принципиальную позицию и своевременную реакцию.