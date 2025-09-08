ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига

Понедельник 08 сентября 2025 22:30
UA EN RU
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Финляндия завтра, 9 сентября, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по запросу Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

"Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по запросу Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - сообщил Сибига.

По его словам, это заседание станет ответом на недавние массированные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", - подчеркнул министр.

Сибига поблагодарил действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за принципиальную позицию и своевременную реакцию.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 142-мя ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, среди которых 112 были сбиты Воздушными силами.

В частности, россияне атаковали дронами Киевскую область, в результате чего возникли перебои с электроснабжением. В сети писали, что под атакой оказалась Трипольская ТЭЦ.

Днем ранее россияне запустили по нашей стране рекордное количество дронов - 810 единиц. Силам ПВО удалось обезвредить 747 беспилотников.

В Киеве зафиксированы попадания в многоэтажки. Впервые с февраля 2022 года оккупанты атаковали здание Кабмина. В результате обстрелов Киева погибли два человека, 18 пострадали.

В Кременчуге враг ударил по мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".

Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Добавим, в августе РФ возобновила обстрелы энергообъектов Украины. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что такие атаки будут продолжаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ МИД Украины Андрей Сибига Война в Украине
Новости
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины