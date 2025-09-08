Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, - Сибіга

Як передає РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х .

"Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на Росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на запит України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ", - повідомив Сибіга.

За його словами, це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань.

"Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни", - наголосив міністр.

Сибіга подякував діючій голові ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію.