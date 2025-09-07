Россия выпустила по Украине рекордные 805 дронов и 13 ракет: как отработала ПВО
Российские захватчики ночью 7 сентября выпустили по Украине рекордное количество дронов - 805 беспилотников. Также оккупанты атаковали ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 818 средств воздушного нападения:
- 805 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (Крым);
- 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области;
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона обезвредила 751 вражескую цель - 747 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов, а также 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
"Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ предупреждают, что атака врага продолжается, в воздушном пространстве еще несколько беспилотников.
Напомним, в июле РФ выпустила по Украине 728 дронов. Тогда силы ПВО сбили 303 дрона, 415 - локально потеряны.
Обстрел Украины
Этой ночью россияне атаковали ряд городов Украины дронами и ракетами. Под ударом были Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.
В Киеве зафиксированы попадания в многоэтажки. Впервые с февраля 2022 года оккупанты атаковали здание Кабмина. В результате обстрелов Киева погибли два человека, 18 пострадали.
В Кременчуге враг ударил по мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".
Больше о последствиях обстрелов - узнайте в материале РБК-Украина.