РФ выпустила по Украине более сотни дронов, есть 26 попаданий: подробности атаки

В ночь на 8 сентября противник атаковал Украину 142-мя ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, среди которых 112 были сбиты Воздушными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Среди почти полторы сотни беспилотников, которые атаковали Украину, 100 дронов - именно типа Shahed. Пуски летательных аппаратов осуществлялись с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда (ВОТ Крыма). "Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - написали в Воздушных силах. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 утра 8 сентября противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации. Известно, что несколько вражеских беспилотников все еще находятся в воздухе.