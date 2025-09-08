ua en ru
РФ выпустила по Украине более сотни дронов, есть 26 попаданий: подробности атаки

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 09:47
россияне запустили дроны типа Shahed и "Герберы"
Автор: Маловичко Юлия

В ночь на 8 сентября противник атаковал Украину 142-мя ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, среди которых 112 были сбиты Воздушными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Среди почти полторы сотни беспилотников, которые атаковали Украину, 100 дронов - именно типа Shahed.

Пуски летательных аппаратов осуществлялись с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда (ВОТ Крыма).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - написали в Воздушных силах.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 утра 8 сентября противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Известно, что несколько вражеских беспилотников все еще находятся в воздухе.

Напомним, враг в ночь на 8 сентября атаковал дронами Киевскую область, в результате чего возникли перебои с электроснабжением. В сети писали, что под атакой оказалась Трипольская ТЭЦ.

Днем ранее россияне запустили по нашей стране рекордное количество дронов - 810 единиц. Силам ПВО удалось обезвредить 747 беспилотников.

Отметим, что в августе РФ возобновила обстрелы энергообъектов Украины. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что такие атаки будут продолжаться.

В то же время президент Владимир Зеленский 1 сентября поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации и энергокомпании для закупки систем ПВО малой и средней дальности.

Как сообщил Зеленский, главной целью закупок ПВО является именно сбивание дронов Shahed. Президент поручил отчитываться о поставках еженедельно.

