Киевскую область атаковали дроны: в сети пишут о перебоях со светом
Россияне в ночь на 8 сентября в очередной раз атакуют Украину дронами, в частности, Киевскую область. В сети пишут, что после атаки возникли перебои со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА и местные паблики.
В частности, в Воздушных силах ВСУ информировали, что по состоянию на 00:25 в Киевской области зафиксировано несколько групп беспилотников. Через 10 минут стало известно, что в регионе работают силы ПВО.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - информировали в ОВА.
Через некоторое время в сети стали писать, что под атакой оказалась Трипольская ТЭЦ, а в окрестных населенных пунктах и части Киева фиксируются перебои со светом.
Отметим, что это информация исключительно из местных Telegram-каналов. Официального подтверждения относительно атаки на ТЭЦ или проблем со светом - пока не было.
Обстрелы Украины
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Украину дронами, авиабомбами и ракетами разных типов.
В частности, в ночь на 7 сентября враг запустил по нашей стране рекордное количество дронов - 810 штук. Кроме того, летели 4 баллистические и 9 крылатых ракет. Известно , что силам ПВО удалось обезвредить 747 долгов и 4 крылатые ракеты.
Ранее РБК-Украина сообщало, что под ударом в прошлую ночь были Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.
В столице Украины враг впервые с 2022 года атаковал здание Кабмина. Кроме того, в городе были повреждены жилые дома и авто. В результате атаки были погибшие и пострадавшие.
В Кременчуге противник ударил по Крюковскому мосту через реку Днепр. После атаки движение по мосту было остановлено, но к вечеру все возобновили.
Детальнее о последствиях атаки РФ по Украине в ночь на 7 августа - читайте в материале РБК-Украина.