РФ ночным ударом повредила мост через Днепр в Кременчуге

Воскресенье 07 сентября 2025 08:04
UA EN RU
РФ ночным ударом повредила мост через Днепр в Кременчуге Фото: все соответствующие службы сейчас работают на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 7 сентября совершили дроновую атаку по Полтавской области. В результате обстрела поврежден мост через реку Днепр в Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОГА Владимира Когута и местное издание"Кременчугская газета".

"Этой ночью состоялась очередная атака врага. На Полтавщине зафиксированы прямые попадания и падения обломков", - пишет Когут.

Он уточнил, что в Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

"Также в городе Кременчуг повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр. Движение по переправе временно перекрыто", - информирует начальник ОВА.

Кроме того, в Полтавском районе обломки беспилотника повредили административное здание одного из коммунальных предприятий.

Когут добавил, что сейчас службы работают над ликвидацией последствий и ночь обошлась без пострадавших.

Фото: повреждения в Полтавской области после атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Тем временем "Кременчугская газета" пишет, что с 01:00 до 04:00 в Кременчуге прозвучало около 40 взрывов. Наиболее громко было в центре города. Кроме того, после взрывов в некоторых районах исчез свет и интернет.

По словам мэра города Виталия Малецкого, мост находится на балансе "Укрзализныци".

"Сейчас ждем выводы экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации", - отметил он.

По словам Малецкого, сейчас движение по мосту невозможно - он перекрыт. На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города.

Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, родильных домов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий.

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью враг совершил массированную и комбинированную атаку по Украине. В направлении нашей страны летели дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов нашей страны. В Киеве известно о погибших и пострадавших, пожарах и повреждениях.

Подробнее о последствиях по каждому из городов - читайте в материале РБК-Украина.

Кременчуг Полтавская область Война в Украине
