РФ ночным ударом повредила мост через Днепр в Кременчуге
Россияне в ночь на 7 сентября совершили дроновую атаку по Полтавской области. В результате обстрела поврежден мост через реку Днепр в Кременчуге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОГА Владимира Когута и местное издание"Кременчугская газета".
"Этой ночью состоялась очередная атака врага. На Полтавщине зафиксированы прямые попадания и падения обломков", - пишет Когут.
Он уточнил, что в Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий.
"Также в городе Кременчуг повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр. Движение по переправе временно перекрыто", - информирует начальник ОВА.
Кроме того, в Полтавском районе обломки беспилотника повредили административное здание одного из коммунальных предприятий.
Когут добавил, что сейчас службы работают над ликвидацией последствий и ночь обошлась без пострадавших.
Тем временем "Кременчугская газета" пишет, что с 01:00 до 04:00 в Кременчуге прозвучало около 40 взрывов. Наиболее громко было в центре города. Кроме того, после взрывов в некоторых районах исчез свет и интернет.
По словам мэра города Виталия Малецкого, мост находится на балансе "Укрзализныци".
"Сейчас ждем выводы экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации", - отметил он.
По словам Малецкого, сейчас движение по мосту невозможно - он перекрыт. На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города.
Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, родильных домов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий.
Обстрел Украины
Напомним, что этой ночью враг совершил массированную и комбинированную атаку по Украине. В направлении нашей страны летели дроны, баллистические и крылатые ракеты.
Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов нашей страны. В Киеве известно о погибших и пострадавших, пожарах и повреждениях.
