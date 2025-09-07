РФ впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)

Россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина, в результате чего возник пожар, на месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Этой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - отметила Свириденко.

Она также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизни не вернуть.

"Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля", - добавила премьер-министр.

Судя по опубликованным фото, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС.