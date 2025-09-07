РФ впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
Россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина, в результате чего возник пожар, на месте происшествия работают спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Этой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - отметила Свириденко.
Она также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизни не вернуть.
"Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля", - добавила премьер-министр.
Судя по опубликованным фото, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС.
Обстрел Украины 7 сентября
Напомним, что этой ночью враг совершил массированную комбинированную атаку по Украине с использованием ударных дронов, баллистических и крылатых ракет.
Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов нашей страны. В Киеве известно о погибших и пострадавших, пожарах и повреждениях.
Подробнее о последствиях массированной атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.