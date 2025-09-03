Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике

Россия в августе возобновила обстрелы энергетических объектов Украины. Путин публично заявил, что такие атаки будут продолжаться, и призвал своего партнера - премьера Словакии - перекрыть поставки газа и электроэнергии. Насколько велики риски энергокризиса зимой, разбирался спецкорресподент РБК-Украина Юрий Дощатов.

После почти полугодовой паузы, россияне снова активизировали обстрелы энергетических объектов Украины. Началом атак можно считать обстрел нефтебазы азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области 8 августа. После ликвидации последствий последовал повторный обстрел объекта 18 августа. В результате были уничтожены все 17 резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения нефтебазы.

В Азербайджане, по неофициальной информации,заявили о возможности снятия эмбарго на поставки вооружений Украине, если обстрелы не прекратятся. По последней информации, новых атак на объекты SOCAR в Украине больше не было.

Серьезных последствий в обеспечении топливом в Украине из-за этих атак не будет, уверен директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн. ”Нам разбили уже более 70 нефтебаз и все НПЗ еще в 2022-2023 годах, и что, кто-то испытал недостаток горючего? Благодаря рыночному ценообразованию, высокой конкуренции и разветвленной системе импортных поставок горючее есть и будет по рыночным ценам”, - заявил он.

Следующие точные удары были по распределительным электросетям в разных регионах страны, объектах ГТС и газодобычи. Обстреляны были в частности, Сумская, Полтавская, Донецкая, Черниговская, Харьковская, Одесская области и Запорожье.

В некоторые регионы частично или полностью потребители были лишены электроснабжения и ощущали проблемы с подачей воды. Восстановление электроснабжения в отдельных случаях заняло не один день.

Риски пновых обстрелов довольно велики. В России уже не скрывают, что намерены продолжить атаки именно на энергообъекты. Путин публично заявил об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо. “На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, (РФ - ред.) не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал он.

Кроме того, Путин попросил Фицо устроить энергетическую блокаду Украины. “Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии – и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин премьеру Словакии.

Президент РФ и премьер Словакии Владимир Путин и Роберт Фицо (фото: Getty Images)

Заявление о том, что “пару лет” Россия не атаковала энергетику Украины абсолютно не соответствует реальности. Все прекрасно помнят обстрелы предприятий газодобычи в конце прошлой зимы. Тогда добыча газа в Украине сократилась на 40%, что потребовало существенного увеличения его импорта. До этого в течение зимы россияне провели еще серию атак по объектам электрогенерации.

Россияне, очевидно, будут преподносить удары по энергетике Украины как ответ на обстрелы российских НПЗ. За последние пару месяцев украинские силы действительно поразили более десятка нефтеперерабатывающих предприятий РФ, в результате чего по разным оценкам до 17% мощностей были выведены из строя. В августе Украина несколько раз обстреливала нефтепровод "Дружба". В итоге в Россия столкнулась с топливным кризисом - возник дефицит бензина и цены на него выросли.

О том, что Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме, Владимир Зеленский заявил еще 25 августа. 1 сентября он провел Ставку верховного главнокомандующего, где главным вопросом была подготовка сектора энергетики к зиме. Говорили о формировании запасов топлива, в том числе газа, увеличении генерации электроэнергии.

СНБО была поставлена задача скоординировать местные власти и энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности и увеличить финансирование производителей дронов. Также, как сообщил Зеленский, были утверждены “дальнейшие меры по закупке необходимых объемов газа”.

Какие именно меры имеются ввиду, уточнить не удалось. Но, вероятно, речь идет о поиске дополнительных финансовых ресурсов и увеличении объемов импорта, в том числе, по новым маршрутам, в частности, из Азербайджана.

Украина в августе уже провела тестовый импорт азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, и может продолжить закупки газа уже в текущем году, если успеет заключить контракт.

В общем, по итогам ставки никаких радикальных решений по подготовке энергетике к зиме принято не было. Несколько собеседников издания, знакомых с результатами Ставки, сказали, что энергокомпании выступили с позитивными докладами о результатах подготовки к зиме, а поручения, которые были даны, фактически повторяют задания прежних лет - речь о защите объектов силами ПВО. “Фактически - это просто декларация того, что уже года два как должно было быть сделано - я об усилении ПВО”, - сказал один из собеседников.

Компании не обязали выделять средства для защиты своих объектов силами ПВО, а такой вопрос недавно обсуждался. Не было решения увеличить объем запаса газа, который должен быть накоплен в хранилищах до начала отопительного сезона. Он остался на прежнем уровне - 13,2 млрд кубометров - и это минимальный запас, рассчитанный для позитивного сценария без учета серьезных последствий от обстрелов. То есть, если зима нынешнего года пройдет так же как и прошлого - без холодов и обстрелов - то проблем не будет.

Объект ГТС Украины (фото: Getty Images)

В прошлом году Украина начала отопительный сезон приблизительно с таким же объемом запасов газа и просто чудом прошла его без серьезных проблем. Зима была не холодной и без масштабных обстрелов энергетики - газодобычу отстреливали уже в феврале.

В результате, отопительный сезон 2024/2025 годов был закончен с минимальным остатком газа - менее 1 млрд кубометров активного газа. Критическую отметку не перешли. Технологический газ не тронули, хотя такой риск был в случае более низких температур.

То есть, если зима нынешнего года пройдет так же как и прошлого - без холодов и обстрелов - то 13,2 млрд кубов газа хватит, и проблем не будет.

Но, учитывая на риски усиления обстрелов, газа в этом сезоне понадобится больше. На сегодняшний день в ПХГ накоплено немногим более 11 млрд кубометров (с учетом 4,5 млрд технологического). Это импорт и газ собственной добычи. Их суточные объемы закачки приблизительно равны. Импорт ежедневно составляет порядка 24 млн кубометров. Точки входа - из Венгрии, Польши и Словакии. К примеру, по открытым данным, 2 сентября из Польши в Украину зашло 10,1 млн кубометров газа, из Венгрии - 9,7 млн из Словакии меньше всего - 3,8 млн. Из Румынии поставок пока нет - они могут возобновиться, если подпишут контракт с Азербайджаном.

Фактически, такими темпами импорта и добычи выйти на показатель 13,2 млрд газа в октябре вполне реально. Финансовые ресурсы для закупки газа есть - НАК обеспечил себя кредитами.

Но если Путин реализует свои угрозы, то потребности в энергоресурсах увеличатся.

Первый аргумент - если Россия повредит объекты добычи, то возникнет дефицит газа, который надо будет покрывать за счет его подъема из хранилищ. То есть расход запасов будет идти быстрее.

Второй аргумент - если повредят компрессорные станции ГТС, то потребуется увеличение импорта, поскольку сократятся возможности использовать накопленный газ.

Третий аргумент - если Словакия выполнит просьбу Путина и перекроет импортные поставки газа, то это не существенно повлияет на объем импорта. Но если к Словакии присоединится Венгрия, то потери будут значительными. Если же Фицо решит перекрыть поставки электроэнергии Украине, то проблем не должно возникнуть - потери могут быть компенсированы из Польши.

В правительстве это осознают все риски, и работают над возможностью увеличения и запасов, и импортных возможностей. “Мы рассчитываем, что будет больше газа, но очень осторожны в своих прогнозах”, - заявила РБК-Украина министр энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что правительство стимулирует компании, в том числе и частные, для закупок газа у партнеров. К тому же ведутся переговоры с другими странами по вопросу хранения их газа в украинских ПХГ. Этот газ нельзя будет использовать Украине, но вместе с технологическим газом он будет увеличивать “подушку” для лучшего давления газа на выходе из хранилищ - это будет облегчать и удешевлять подъем топлива.

Кроме того, при необходимости, газ временного хранения теоретически Украина сможет выкупить - это станет дополнительным ресурсом в критической ситуации.

Источники издания, знакомые с ситуацией детально, говорят, что следующая зима может быть значительно сложнее, чем прошлая. Все будет зависеть от интенсивности ударов россиян по объектам энергетики, степени и характера их поражения. Но тотального блэкаута все-таки не будет, считает директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

“Сделать так, чтобы по всей стране не было электроэнергии, уже невозможно. Это стало понятно еще несколько лет назад”, - заявил он в комментарии изданию. Но усложнить отопительный сезон обстрелами инфраструктуры, учитывая хрупкость баланса энергосистемы Украины, Россия вполне сможет.