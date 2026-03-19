Европейские эксперты прибыли в Украину для проверки "Дружбы", - Reuters

Агентство сообщило, что европейские эксперты прибыли сегодня в Украину для оценки состояния нефтепровода "Дружба". Это происходит после того, как его закрытие в январе вызвало конфликт с Венгрией, которая блокирует предоставление Киеву кредита от ЕС.

Что предшествовало

Во вторник, 17 марта, в СМИ появилась информация, что 18 марта независимые эксперты из стран Европы посетят "Дружбу" и осмотрят поврежденный участок нефтепровода.

Среди них не будет представителей Венгрии и Словакии, а логистику обеспечит представительство ЕС в Украине. Представители ЕК отметили, что эксперты посетят "Дружбу" перед встречей европейских лидеров 19 марта по разблокированию займа для Украины.

Позже в МИД Украины сообщили, что не имеют никакой информации о миссии Евросоюза на нефтепровод "Дружба".

Украинский МИД рассказал, что Еврокомиссия ранее обращалась к Украине с вопросами о приблизительных сроках ремонта нефтепровода, поврежденного во время российских ударов.

Помощь ЕС в восстановлении

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 марта заявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о финансовой и технической поддержке для восстановления "Дружбы".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ремонтные работы на обходной линии завершатся уже скоро. Он отметил, что насосная станция Броды восстановит техническую работоспособность примерно за полтора месяца.