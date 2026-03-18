Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ

Украина не имеет никакой информации о миссии Евросоюза на нефтепровод "Дружба", о которой вчера сообщали СМИ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге для журналистов.

По словам Тихого, ему неизвестно, откуда взялись даты и детали этих поездок.

Представитель рассказал, что ранее Еврокомиссия обращалась к Украине с вопросами о приблизительных сроках ремонта нефтепровода, поврежденного во время российских ударов. Точных дат восстановления пока нет, стороны продолжают обмениваться информацией о ходе работ.

Он добавил, что украинская сторона своевременно предоставила все необходимые объяснения относительно сроков и состояния работ. Поддерживается постоянный контакт с Еврокомиссией, партнерами и представителями ЕС относительно технического состояния объекта.

"Могу напомнить, что допуск или недопуск на стратегические объекты Украины в условиях военного положения - это вопрос к СБУ", - подчеркнул Тихий.

Что предшествовало

Вчера в СМИ появилась информация, что 18 марта независимые эксперты из стран Европы посетят "Дружбу" и осмотрят поврежденный Россией участок нефтепровода.

Среди них не будет представителей Венгрии и Словакии, а логистику обеспечивает представительство ЕС в Украине.

Представители Еврокомиссии отметили, что эксперты посетят "Дружбу" перед встречей европейских лидеров 19 марта по разблокированию займа для Украины.