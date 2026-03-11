ua en ru
Главная » Новости » Политика

"Эта нефть наша": венгры едут в Киев говорить о "Дружбе" и хотят проверить трубу

13:59 11.03.2026 Ср
2 мин
Венгрия будет говорить в Киеве не только с представителями украинского правительства
aimg Валерий Ульяненко
"Эта нефть наша": венгры едут в Киев говорить о "Дружбе" и хотят проверить трубу Фото: Габор Чепек (facebook.com/drczepekgabor)

Венгерский госсекретарь Министерства энергетики Габор Чепек направляется в Киев для переговоров по скорейшему запуску нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Чепека в Facebook.

Читайте также: Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС

По словам Чепека, венгерская делегация отправилась в Украину с целью проведения переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба", а также проверки его состояния.

"В пути в Киев!" - сказано в заявлении венгерского чиновника.

Переговоры не только с правительством Украины

Чепек рассказал, что делегация Венгрии хочет провести переговоры не только с украинским правительством, но и представителем Еврокомиссии по восстановлению нефтепровода "Дружба".

"Эта нефть является собственностью Венгрии, на нее не распространяются санкции ЕС или США. Эта нефть принадлежит нам", - заявил он.

Кроме госсекретаря Минэнерго Венгрии, в Украину отправились специалист нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка.

По словам Чепека, перед отправкой в Киев венгерская делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

Конфликт из-за "Дружбы"

Напомним, в конце февраля Виктор Орбан провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

Орбан отметил, что по этой причине Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у президента Украины Владимира Зеленского допуска на объект.

Отметим, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, требуя возобновить транзит российской нефти через трубопровод "Дружба".

Будапешт пообещал снять вето только после возобновления поставок, аргументируя это нарушением Соглашения об ассоциации.

Кроме того, венгерский премьер в начале марта в очередной раз обвинил Украину в якобы блокировании поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и пригрозил возобновить его работу силой.

