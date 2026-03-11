ua en ru
Главная » Новости » Политика

"Туристы, а не делегация": в МИД отреагировали на приезд венгров в Украину

14:43 11.03.2026 Ср
2 мин
Будут ли переговоры между Киевом и Будапештом?
aimg Татьяна Степанова
"Туристы, а не делегация": в МИД отреагировали на приезд венгров в Украину Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане Венгрии, которые приехали в Украину якобы для переговоров по нефтепроводу "Дружба", не имеют статуса делегации и запланированных официальных встреч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам.

Читайте также: Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС

"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена", - сказал Тихий.

Он отметил, что на территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией".

"На территории Украины могут находиться граждане других государств, которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью", - добавил спикер МИД.

Венгры приехали в Украину говорить о "Дружбе"

Напомним, сегодня венгерский госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что направляется в Киев.

Кроме него, в Украину отправились специалист нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка.

По словам Чепека, венгерская делегация отправилась в Украину с целью проведения переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба", а также проверки его состояния.

Кроме того, делегация Венгрии хочет провести переговоры не только с украинским правительством, но и представителем Еврокомиссии по восстановлению нефтепровода "Дружба".

По словам Чепека, перед отправкой в Киев венгерская делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

