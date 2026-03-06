ЕК хочет помочь отремонтировать "Дружбу": спикер назвал один из вариантов

Европейская комиссия (ЕК) изучает возможность оказания помощи с ремонтом нефтепровода "Дружба". В частности, рассматривается предоставление финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Олофа Гилла во время брифинга в Брюсселе.

"Я подтверждаю, что комиссия рассматривает варианты помощи для возобновления поставок нефти через этот трубопровод, включая возможную финансовую поддержку", - сказал он.

Он также прокомментировал замечание о том, что ЕК якобы планирует финансирование ремонта нефтепровода без доступа к его инспекции. По словам Гилла, Еврокомиссия "хорошо информирована" и стремится ускорить процесс.

Пресс-секретарь ЕК отметил, что вопрос ремонта нефтепровода связан с разблокированием кредита для Украины в размере 90 млрд евро, который блокирует Венгрия.

"Эскалация риторики с обеих сторон не помогает достичь целей", - подчеркнул он.

Конфликт из-за "Дружбы"

Напомним, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Причиной стало требование Будапешта по восстановлению транзита российской нефти через трубопровод "Дружба".

Венгрия пообещала снять вето только после возобновления поставок, аргументируя это нарушением Соглашения об ассоциации. Согласно сообщениям западных СМИ, из-за этого Украина может остаться без финансирования уже весной.