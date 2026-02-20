Орбан заблокировал критические 90 млрд евро кредита для Украины, - FT

Венгрия заблокировала выделение Украине займа от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро. Эти средства должны были помочь стабилизировать финансы страны на фоне войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Детали венгерского вето

По информации FT, во время встречи послов ЕС представитель Венгрии выступил против того, чтобы блок привлекал средства для Украины через выпуск общего долга под гарантии бюджета Евросоюза.

Поскольку для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов, позиция Будапешта фактически остановила процесс.

Этот заем является критически важным для Киева, поскольку уже в апреле Украина может столкнуться с дефицитом бюджета. Кроме того, от получения этих средств зависит успех переговоров с МВФ по программе на 8 миллиардов евро.

Политический контекст в Венгрии

Блокирование помощи происходит на фоне подготовки Венгрии к выборам. Премьер-министр Виктор Орбан, чья партия сейчас уступает в опросах оппозиционной силе "Тиса", усилил антиукраинскую риторику.

В частности, он обвиняет Украину в остановке работы нефтепровода "Дружба", хотя объект был поврежден в результате российских атак.

Государственные медиа Венгрии также транслируют тезисы о том, что финансовая поддержка Киева только затягивает войну за счет венгерских налогоплательщиков.

Последствия для Украины

Как сообщает FT, если решение не будет разблокировано, Украина рискует оказаться в состоянии финансового коллапса уже во втором квартале года.

Этот кредит рассматривался как альтернативный вариант после того, как страны ЕС не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины.