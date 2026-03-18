Кредит несмотря на "Дружбу": Украина надеется, что ЕС найдет механизмы обойти Орбана

Украина рассчитывает на быстрый поиск инструментов для получения 90 млрд евро репарационного кредита от ЕС, поскольку эти средства являются критически важными для безопасности всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

Деньги для безопасности Европы

По словам Тихого, Киев рассчитывает на поиск действенных механизмов для получения средств, несмотря на попытки блокирования со стороны отдельных стран.

Он отметил, что это финансирование имеет целью прежде всего защиту самой Европы от российской агрессии.

"Это средства, которые предусмотрены не просто на благотворительность для Украины... Это средства, которыми Европа защищает себя от потенциального роста рисков со стороны России", - подчеркнул представитель министерства.

Вопрос нефтепроводов и кредита

В МИД также отвергли любые попытки связать выделение финансовой помощи с техническими вопросами работы украинской ГТС или нефтепроводов.

Позиция Украины остается неизменной - вопросы безопасности и экономическая поддержка не могут быть предметом торга относительно технического состояния инфраструктуры.

"Мы рассчитываем, что будут найдены механизмы, какими бы они ни были, для того чтобы Украина начала получать эти средства", - резюмировал Тихий.