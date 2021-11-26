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Баскетбол. Україна невдало стартувала у відборі на ЧС-2023, програвши Грузії

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Тбілісі, П'ятниця 26 листопада 2021 18:53
Баскетбол. Україна невдало стартувала у відборі на ЧС-2023, програвши Грузії Фото: Україна поступилася Грузії, ведучи перед останньою чвертю (fbu.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України з баскетболу невдало стартувала у відборі на Чемпіонат світу-2023. Підопічні Айнарса Багатскіса На виїзді поступилися Грузії - 83:88.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Поступившись першою чвертю в мінус чотири, українці виходили з перевагою в два очки на заключну 10-хвилинку. Однак за три хвилини до кінця "жовто-сині" пропустили невеликий ривок від грузинської збірної, так і не зумівши відіграти згаяне. У підсумку поразка 83: 88.

Найкращим у цьому матчі став натуралізований американець збірної Грузії Тадеус МакФаден - у нього 27 очок і 9 асистів за 7 реалізованих триочкових. В українців найбільше очок набрав Ілля Близнюк – 18, а В'ячеслав Петров записав у свій актив дабл-дабл – 16 очок та 12 підбирань.

Баскетбол. Україна невдало стартувала у відборі на ЧС-2023, програвши Грузії

Баскетбол. Україна невдало стартувала у відборі на ЧС-2023, програвши Грузії

Відзначимо, в нашій групі також беруть участь Іспанія і Північна Македонія. Свій матч ці збірні проведуть пізніше сьогодні. Старту матчу о 20: 30 за Києвом.

Наступний матч Україна проведе в Києві, 29 листопада, проти збірної Північної Македонії.

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