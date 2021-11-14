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Скандал у хокейній збірній і нові проблеми для Петракова: огляд головних подій спорту тижня

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Неділя 14 листопада 2021 23:45
Скандал у хокейній збірній і нові проблеми для Петракова: огляд головних подій спорту тижня Фото: Олександру Петракову в боротьбі за плей-офф відбору на ЧС-2022 доведеться сподіватися не тільки на себе (uaf.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Головним порядком минулого тижня в спорті стали заключні протистояння у відборі на Чемпіонат світу з футболу - тепер Україні для того, щоб відібратися через плей-офф, потрібно не просто перемагати, а й сподіватися на допомогу від Франції. Також на тижні спалахнув скандал у збірній України з хокею, а жіноча збірна з баскетболу вдало стартувала у відборі на Євробаскет.

Детальніше про головні події минулого тижня в спорті - в матеріалі РБК-Україна.

Божевільне марнотратство і проблеми від фінів

Цього тижня збірна України з футболу проводила контрольний поєдинок проти Болгарії напередодні вирішального протистояння з Боснією і Герцеговиною в боротьбі за друге місце групи D. У цьому матчі головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков показав певну гнучкість. Не тільки у вирішенні конфлікту з Русланом Малиновським, який знову повернувся в розташування збірної, а й переходом до тактики з чотирма захисниками, яка дозволяє задіяти головних зірок команди на полі одночасно.

У плані гри це дало приємний результат - повне домінування над болгарами, аж 36 ударів по воротах, з яких 14 були в створ, проти лише 4 у опонентів, і відмінні комбінації попереду. І водночас абсолютно жахливий, як для такого розкладу, результат (1:1) і реалізація, де гол українцям вдалося забити лише під завісу поєдинку ударом з-за меж штрафного від Тараса Степаненка. При цьому не варто забувати жахливу помилку в обороні, яка призвела до голу - грубі помилки допустили Микола Матвієнко та Олександр Тимчик, а також не дуже впевнено зіграв на виході Георгій Бущан. У підсумку отримуємо начебто і приємну картину, але не таку, яка б давала повну впевненість, що завдання мінімум - перемогу у Боснії, українці виконають.

До того ж додали проблем Петракову фіни, які вчора в найважливішому для українців матчі, переграли Боснію 3:1. Ця перемога дозволила Фінляндії обійти Україну і тепер навіть нічия з Францією може принести фінам друге місце і путівку в плей-офф. Перемога над чинними чемпіонами світу, яких вже ніхто з першого місця не зрушить, гарантує Фінляндії друге місце. Україні ж потрібно перемагати Боснію і бажано з перевагою в два голи (благо, боснійці вже не мають ніякої турнірної мотивації), і вірити в допомогу від Франції.

Вирішальні матчі між Боснією та Україною, а також Фінляндією та Францією відбудуться 16 листопада о 21:45.

Перші учасники ЧС-2022

Українці зіграють в останній день матчів відбору - 16 листопада. А поки вже визначилися п'ять учасників ЧС в Катарі від Європи. Німеччина впевнено завершила відбір, лише раз програвши, тоді як Данія, Бельгія і Франція достроково гарантували собі путівки на ЧС. Ще одну путівку в очному протистоянні розігрували Хорватія і Росія. Росіяни мали перевагу перед матчем і їх влаштовувала навіть нічия, але за 7 хвилин до кінця вони забили у власні ворота - автогол на рахунку Федора Кудряшова, і пропустили на Мундіаль хорватів. Сама Росія тепер братиме участь у плей-офф.

У ці хвилини також вирішується доля путівки в очному протистоянні між Іспанією і Швецією.

Скандал у хокеї

Напередодні збірна України зібралася на другий збір за останні два роки. Головна мета збору-Підготовка до чемпіонату світу, який пройде в кінці квітня. Зараз же "жовто-сині" повинні були грати в міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge. Подібні збори були в травні, але тоді між федерацією і хокейним клубом "Донбас" спалахнув скандал - останні відмовилися відпускати своїх хокеїстів в розташування збірної. Цього разу начебто все вщухло, але прямо перед стартовим поєдинком євротурніру проти Італії "Донбас", президентом якого є Борис Колесніков, відкликав усіх своїх гравців - у розширеному складі було 11 представників донеччан. Єдиний гравець, хто відмовився залишати збірну виявився Віталій Лялька, з яким "Донбас" відразу ж контракт і розірвав. Також були відкликані і гравці молодіжних збірних.

У Федерації хокею України таке рішення назвали зрадою.

"Погрози, маніпуляції і шантаж - всьому цьому буде дана жорстка оцінка", - прокоментував скандал президент ФХУ Георгій Зубко.

У підсумку українці в оновленому складі двічі поступилися на євротурнірі - за булітами Італії (3:4) та Угорщини (1: 2).

Впевнений старт баскетболісток

А ось жіноча збірна України з баскетболу дуже впевнено стартувала у відборі на Євробаскет-2023. Наші баскетболістки спершу в Києві впевнено переграли Францію (90:71), а потім здобули і другу Вікторію у Фінляндії у місцевої збірної (71: 77). В обох матчах кращою на паркеті була головна зірка "жовто-синіх" Аліна Ягупова, яка набрала сумарно 64 очки (33 проти Франції і 31 проти Фінляндії). Таким чином українки після цього є одноосібним лідером групи B у відборі на Євробаскет.

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Збірна України ЧМ-2022 Баскетбол
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