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Біатлон. Лише одна українка потрапила в залікову зону спринтерської гонки: результати

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Естерсунд , Неділя 28 листопада 2021 13:30
Біатлон. Лише одна українка потрапила в залікову зону спринтерської гонки: результати Фото: спринт виграла шведка Ханне Еберг (biathlonworld.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 28 листопада, завершилася жіноча програма етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді. Єдиною українкою, яка потрапила в залікову зону, виявилася Олена Білосюк - у неї 24-й результат.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Білосюк також стала єдиною представницею України, яка пройшла всю гонку без промахів. Однак ходом вона поступилася аж 1: 22,1 переможниці Ханні Еберг (0+0) зі Швеції. Друге місце посіла Анаіс Шевальє-Буше з Франції (0+0 і +11,3 секунд відставання), третя - норвежка Марте Олсбю Ройселанд (0+1 і +15,4).

Біатлон. Лише одна українка потрапила в залікову зону спринтерської гонки: результати

Всі результати українок у спринті:

24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлія Джима (1+1) +2: 01,1

77. Катерина Бех (1+1) +2: 27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Біласюк заробила за гонку 17 очок.

Також сьогодні о 14: 14 розпочнеться спринтерська гонка у чоловіків.

Нагадаємо, вчора в індивідуальній гонці кращою стала Валентина Семеренко - у неї 17-е місце.

Серед чоловіків найкращий результат в індивідуальній гонці у Антона Дудченко - 24-е місце.

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