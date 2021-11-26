Визначився суперник України по плей-офф кваліфікації на ЧС: результати жеребкування
Збірна України півфінал плей-офф відбору на Чемпіонат світу - 2022 в Катарі проведе проти Шотландії. У разі перемоги "жовто-сині" вийдуть на переможця пари Уельс - Австрія.
Детальніше про жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.
Матч із Шотландією Україна проведе на виїзді. Власне у разі перемоги українці фінальний поєдинок за путівку до Катару також зіграють на полі суперників.
Сітка A
Шотландія-Україна
Уельс-Австрія
Сітка B
Росія-Польща
Швеція-Чехія
Сітка C
Італія-Північна Македонія
Португалія-Туреччина
Що потрібно знати про плей-офф кваліфікації на ЧС
Нинішній плей-офф пройде в новому форматі. Всі 12 учасників додаткового раунду кваліфікації будуть розділені на три сітки, де будуть зіграні півфінали і фінал. Всі протистояння складатимуться з одного матчу. Всього команди розіграють три путівки на ЧС-2022.
Матчі відбудуться 24 та 29 березня 2022 року. Сам Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться у квітні 2022 року.
Нагадаємо, Україна в останньому турі змогла пробитися до плей-офф відбору на ЧС-2022. "Жовто-сині" у вирішальному матчі обіграли Боснію та Герцеговину 2:0, тоді як Франція з таким самим рахунком здолала Фінляндію, що йшла до останнього туру другою.