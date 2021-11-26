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Визначився суперник України по плей-офф кваліфікації на ЧС: результати жеребкування

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П'ятниця 26 листопада 2021 18:21
Визначився суперник України по плей-офф кваліфікації на ЧС: результати жеребкування Фото: у сітці українців немає головних фаворитів грандів плей-офф - Італії та Португалії (uaf.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України півфінал плей-офф відбору на Чемпіонат світу - 2022 в Катарі проведе проти Шотландії. У разі перемоги "жовто-сині" вийдуть на переможця пари Уельс - Австрія.

Детальніше про жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.

Матч із Шотландією Україна проведе на виїзді. Власне у разі перемоги українці фінальний поєдинок за путівку до Катару також зіграють на полі суперників.

Сітка A

Шотландія-Україна

Уельс-Австрія

Сітка B

Росія-Польща

Швеція-Чехія

Сітка C

Італія-Північна Македонія

Португалія-Туреччина

Що потрібно знати про плей-офф кваліфікації на ЧС

Нинішній плей-офф пройде в новому форматі. Всі 12 учасників додаткового раунду кваліфікації будуть розділені на три сітки, де будуть зіграні півфінали і фінал. Всі протистояння складатимуться з одного матчу. Всього команди розіграють три путівки на ЧС-2022.

Матчі відбудуться 24 та 29 березня 2022 року. Сам Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться у квітні 2022 року.

Нагадаємо, Україна в останньому турі змогла пробитися до плей-офф відбору на ЧС-2022. "Жовто-сині" у вирішальному матчі обіграли Боснію та Герцеговину 2:0, тоді як Франція з таким самим рахунком здолала Фінляндію, що йшла до останнього туру другою.

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