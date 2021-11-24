Другий мінус для України. "Шахтар" поступився "Інтеру" і втратив шанси на євровесну

"Інтер" з перших хвилин включив пресинг, часом, не даючи "гірникам" перейти навіть першу третину поля. І перший момент італійці створили вже на 12-й хвилині. М'яч після прострілу з лівого флангу дійшов до Барелли, але той метрів з семи пробив повз.

Ще більш вбивчий момент "нерадзуррі" отримали в середині тайму. Раноккія після подачі кутового випередив і захисників "Шахтаря" і Трубіна, але після його удару головою м'яч пройшов в сантиметрах від штанги.

Ще через пару хвилин італійці таки забили. Дарм'ян отримав м'яч на правому фланзі штрафного майданчика "гірників" і прострілив на Перішича, який і завдав, здавалося, результативного удару. Благо, рефері зафіксував офсайд у Дарм'яна.

А потім мало не повторив жахливий привоз в матчі з "Реалом" Трубін. Кіпер "гірників" віддав невдалу передачу на Степаненка біля свого штрафного майданчика. М'яч після перехоплення опинився у Джеко, але воротар донеччан виправився, відбивши удар боснійця. До слова, ще через десять хвилин Трубін знову обрізався біля свого штрафного майданчика, і знову пробивав Джеко, але цього разу удар був дуже неточним.

"Шахтар" же на всі моменти італійців відповів небезпечним випадом у виконанні Фернандо. Бразилець зміг протягнути м'яч у штрафну, але пробив повз. Але ж міг віддавати передачу на тітці, якому потрібно було просто потрапити в порожні ворота.

Другий тайм кардинальних змін не приніс. Знову більше з м'ячем були "гірники", але абсолютно без гостроти. А ось "Інтер" свої моменти продовжував штампувати. Спершу італійці знову забили з порушенням правил - Мартінес відправив м'яч у сітку, але перед цим сфолив на Матвієнка. А потім вистрілив дуплетом Джеко. На 61-й хвилині італійці організували швидку атаку, в ході якої "гірники" не встигли за боснійцем, який першим дістався до м'яча на відскоку і потужно відправив м'яч у сітку воріт Трубіна з лінії штрафного майданчика - 1:0. Це перший гол у протистояннях суперників за останні чотири матчі.

Через ще шість хвилин спрацювала балканська зв'язка"Інтера". Перішич навісив з лівого флангу точно на голову Джеко, який з декількох метрів легко переправив м'яч голів у сітку - 2:0. Явно позиційно помилилися Марлон і Матвієнко, між якими і опинився форвард "Інтера". А для Джеко цей гол став 50 в єврокубках.

"Шахтар" міг як мінімум один м'яч відігравати. На 82-й хвилині "гірники" втекли в контратаку після перехоплення в центрі від Мудрика, Соломон відпасував на Марлоса, який опинився сам у штрафному майданчику. Але Бразильський українець був у статиці і віддав передачу на набігаючого Додо, який пробив у штангу, а на добивання трохи не встиг Мудрик.

Але все ж "гірники" так і не забили, поступившись 0:2. Ця поразка повністю позбавила шансів донеччан на євровесну. Таким чином слідом за "Динамо" єврокубки залишає і другий український гранд.

"Інтер" вийшов на перше місце в групі і практично гарантував собі вихід у плей-офф. Щоправда, "Реал" у разі перемоги над "Шерифом" (початок сьогодні о 22:00) усуне італійців з лідерської позиції.

"ІНТЕР" - "ШАХТАР" 0:2

Джеко, 61, 67

"Інтер": Ханданович - Шкрініар, Раноккія, Бастоні - Дарміан (Д'амброзіо, 78), Барелла (Відаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенсі, 86), Перішіч (Дімарко, 86) - Мартінес (Корреа, 68), Джеко

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко - Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Майкон - Тете (Марлос, 80), Педріньо (Бондаренко, 73), Соломон - Фернандо (Мудрик, 81)