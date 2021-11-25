"Зоря" розгромно поступилася "Ромі" і позбавила Україну останньої надії на євровесну

Луганська "Зоря" не змогла зачепитися за позитивний результат у матчі з Римською "Ромою" в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів. Українці розгромно поступилися 0:4 і втратили шанси на вихід з групи C.

Матч проходив під сильну римську зливу, але це не зупинило команди від активного старту. Вже на третій хвилині Абрахам дивом не влучив по воротах після подачі з флангу, перебуваючи на лінії воротарського майданчика. "Зоря" також відповіла хорошим моментом, змусивши попітніти кіпера "Роми" Руї Патрісіо. Цвек розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика, але воротар господарів кінчиками пальців зміг переправити на кутовий.

Загалом Український клуб діяв досить агресивно, активно пресингуючи опонентів на їхній же половині поля. Правда, це призводило до серйозних провалів в обороні. Один з перших таких провалів на 15-й хвилині і завершився голом. Дзаньоло отримав м'яч у центрі поля і запустив у відрив Ель Шаараві. Той, трохи протягнувши м'яч, вирізав ідеальну передачу шведою на Переса, який з кількох метрів розстріляв Мацапуру - 1:0.

Після цього вже сам Дзаньоло двічі виходив на забійні позиції, але реалізувати шанси довго не міг. Аж до 33-ї хвилини. Громов втратив м'яч на чужій половині, Верету спокійній пройшов через пів поля до штрафного майданчика луганчан і відпасував на партнера, який з третьої спроби таки перетворив момент в гол - 2:0.

Могла "Зоря" і зовсім на перерву йти при розгромному рахунку. Під завісу першої половини Кабаєв зачепив ногу Переса в штрафному, за що рефері справедливо вказав на одинадцять метрів. До "точки" підійшов Верету, але його удар в кут відбив Мацапура.

Але те, що римляни не встигли зробити в першій половині, відразу ж зробили в другій. Вже на 30 секунді другої 45-хвилинки черговим провалом оборони "Зорі" скористався Дзаньоло, увійшов до штрафного майданчика і покотив на Абрахама, який переправив м'яч вже у порожні ворота - 3:0.

Протягом наступних шести хвилин Абрахам міг ще двічі забивати, але з хороших позицій пробивав в сантиметрах від штанги. Але свій дубль таки оформив, причому зробив це в шикарному стилі. На 75-й хвилині м'яч відскочив до англійця, який в падінні через себе метрів з шести відправив м'яч у сітку - 4:0.

Цей гол став фінальною точкою в матчі, який подарував "Ромі" путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Луганчани ж останній тур проводитимуть вже без турнірної мотивації - шансів на вихід в євровесну українців позбавив "Буде-Глімт", який обіграв болгарське ЦСКА (2:0). Перемога виводить норвежців у плей-офф.

"РОМА" - "ЗОРЯ" 4:0

Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75

На 38-й хвилині Верету ("Рома") не реалізував пенальті

"Ром": Руї Патрісіо - Манчіні, Смоллінг (Ібаньєс, 70), Кумбула-Карсдорп, Верету, Мхітарян (Міссорі, 79), Ель-Шаараві (Залевскі, 70) - Перес, Абрахам (Майораль, 76), Дзаньоло (Шомуродов, 70)

"Зоря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо (Снурніцин, 70) - Аллахьяр (Овусу, 83), Булеца (Крістіан, 83), Цвек, Кабаєв - Громов (Назарина, 46), Шахаб (Гладкий, 46)