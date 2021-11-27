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Стартувала перша жіноча гонка з біатлону: Українки за межами топ-10

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Остерсунд, Субота 27 листопада 2021 14:39
Стартувала перша жіноча гонка з біатлону: Українки за межами топ-10 Фото: найкращою в індивідуальній гонці серед українок стала Валентина Семеренко (biathlon.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 27 листопада, в шведському Остерсунді стартувала перша гонка сезону з біатлону у жінок. Кращою в індивідуальній гонці серед українок стала Валентина Семеренко, яка посіла 17-е місце.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Валентина Семеренко пройшла перші три вогневі рубежі на" нуль", але допустила один промах на останній стрільбі. При цьому по ходу українка була не на топовому рівні. У підсумку лише 17-е місце і +3: 11,4 від першого місця, яке посіла чешка Макрета Давидова. Друге і третє місце зайняли Ліза Тереза Хаузер з Австрії (+1:17,7) і німкеня Деніз Херрманн (+1:23,0) відповідно.

Решта місць серед українок розподілилися наступним чином:

  • 22 місце. Юлія Джима (2+0+0+1) +3:27,6
  • 71. Анастасія Меркушина (2+1+0+0) +6:06,2
  • 107. Катерина Бех (2+1+3+1) +9:47,7

Ірина Петренко не фінішувала

Також сьогодні о 17: 50 стартує Індивідуальна гонка у чоловіків.

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