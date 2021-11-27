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Українці залишилися за межами кращої двадцятки на першій біатлонній гонці сезону

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Субота 27 листопада 2021 20:08
Українці залишилися за межами кращої двадцятки на першій біатлонній гонці сезону Фото: перемогу в дебютній гонці сезону здобув Стурла Легрейд (праворуч) (biathlonworld.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Слідом за жінками, сьогодні, 27 листопада, стартував біатлонний сезон і для чоловіків. За підсумками індивідуальної гонки в шведському Остерсунді кращим серед українців став Антон Дудченко з 24-м результатом.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Ніхто з українців не показав ідеальну стрілянину, при цьому з ходом також були проблеми. Дудченко фінішував з трьома промахами і +3: 32,4 відставання від переможця гонки норвежця Стурла Легрейда. Друге місце також у норвежця Тар'є Бе (2 промахи і +59,2 секунди відставання), бронза у Симона Дестьє (2 промахи і 1:00,6 відставання).

Всі результати українців:

  • 24 місце-Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
  • 28-Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0
  • 41-Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2
  • 52-Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0
  • 76-Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0

Нагадаємо, кращою серед українок сьогодні стала Валентина Семеренко з 17-м результатом.

Завтра в Остерсунді пройдуть спринтерські гонки.

Раніше повідомлялося, що у шведському Остерсунді стартувала перша гонка сезону з біатлону у жінок.

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