Еволюція Facebook і перехід Apple на 5G. Головне зі світу технологій

Соціальна мережа Facebook перетвориться на віртуальну платформу з новими можливостями взаємодії користувачів. Apple перейде на підтримку 5G-мереж у всіх своїх смартфонах, а в США пересадили перше повністю штучне серце.

iPhone перейдуть на 5G

Як пише японське видання Nikkei, американська Apple повністю відмовиться від 4G-версій і випустить лінійку нових iPhone з підтримкою 5G вже в 2022 році.

Передбачається, що навіть бюджетний смартфон SE в 2022 році матиме підтримку 5G. Крім того, стало відомо про відсутність планів з випуску оновлених iPhone 12 mini. З'ясувалося, що найкомпактніший смартфон від Apple майже не цікавить покупців.

Twitter тестує дизлайки та інтегрує біткойн

Сервіс мікроблогів Twitter в додатку на iOS запустив нову функцію - лічильник дизлайків. Підкреслюється, що дизлайки зможе побачити тільки автор твіту, в той час як кількість лайків доступна всім користувачам. У Twitter не повідомили, чи планують додавати кнопки "за" і "проти" як постійну функцію.

Тим часом засновник Twitter Джек Дорсі пообіцяв, що біткойн буде інтегрований в існуючі продукти і послуги соціальної мережі, включаючи платну підписку, комерцію і можливість підтримувати авторів. На його думку, саме біктойн є найкращим кандидатом на роль глобальної валюти інтернету.

Facebook перетвориться на метаверс-середовище

Соціальна мережа Facebook найближчим часом може перетворитися на метаверс-платформу. Як зазначає Марк Цукерберг, це дозволить користувачу не просто переглядати контент, а фактично перебувати всередині нього.

Віртуальне середовище метаверс розробляється для користувачів, які зможуть перебувати в соцмережі за допомогою окулярів віртуальної реальності.

"У майбутньому замість того, щоб просто робити телефонний дзвінок, ви зможете сидіти як голограма на моєму дивані, або я зможу сидіти як голограма на вашому дивані, і це дійсно буде відчуватися, як ніби ми знаходимося в одному місці", - додав Марк Цукерберг.

Instagram почав перекладати сторіс

А соціальна мережа Instagram додала нову функцію, яка автоматично переводить текст в сторіс. Тепер при їх перегляді автоматично пропонується перевести написи за допомогою функції "Переглянути переклад", що відображається в лівому верхньому кутку.

На сьогодні підтримується переклад більш ніж 90 мов.

Clubhouse зняв обмеження на реєстрацію

Голосова соцмережа Clubhouse відмовилася від системи запрошень для нових користувачів. Вона стане відкритою і будь-який охочий зможе завести в ній аккаунт.

На етапах становлення Clubhouse система інвайтів діяла, оскільки засновники нової соцмережі хотіли зробити її зростання розміреним і контрольованим.

Китай запустив безпілотні таксі і випробував космічний корабель

Місто Шеньчжень на півдні таксі запустило сервіс безпілотних таксі. На даний момент в такому режимі працюють 20 автомобілів, у них є до 100 точок посадки і висадки. Поки послуги безпілотного таксі безкоштовні. Ними можуть скористатися люди старше 18 років.

Крім того, почалося курсування поїзда на електромагнітах, який здатний розвивати швидкість до 600 км/ч. На ньому можна дістатися з Пекіна до Шанхая всього за 2,5 години.

Завдяки технології електромагнітів поїзд не стикається із залізничними лініями. Передбачається, що тепер статус найшвидшого наземного транспорту буде закріплений саме за ним.

Також на цьому тижні Китай повідомив про успішне тестування нового космічного корабля. Причому запуски були таємними, їх деталі поки не повідомляються. Відомо тільки, що запуск суборбітального корабля здійснювався на північному заході Китаю з космодрому Цзюцюань, а приземлився він на території Внутрішньої Монголії.

У США пересадили перше повністю штучне серце

У лікарні американського Університету Дьюка трансплантували перше повністю штучне серце 39-річному чоловіку. Розробкою займалася французька компанія CARMAT. Трансплантат не тільки має будову ідентичну серцю (дві шлуночкові камери і чотири клапана), але і функціонує так само.

Центр польотів для українського супутника створять у серпні

Вже в серпні з'явиться Центр управління польотами для українського супутника "Січ-2-30". Зараз йде доопрацювання програмного забезпечення підсистеми інформаційного супроводу, а також підготовка персоналу.

"Робиться все, щоб виведення космічного апарату "Січ-2-30" в рік 30-річчя Незалежності України було виконано", - заявив віце-прем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.