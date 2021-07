Китай розробив потяг на магнітній підвісці зі швидкістю 600 км/год

"Поїзд використовує електромагніти, щоб підвішуватись над рейками, і, оскільки немає тертя від контакту з залізничними лініями, поїзд може рухатися тихо і плавно", - заявив заступник генерального директора компанії China Railway Rolling Stock Corporation Лян Цзяньін.



Варто відзначити, що потяг має можливість отримати статус найшвидшого наземного транспорту у світі.



Зокрема, у Китаї наразі немає міжміських та міжпровінційних ліній, втім деякі міста вже розпочали проводити дослідження. Враховуючи швидкість потягу, дорога з Шанхаю до Пекіну може зайняти лише 2,5 години, коли подорож на літаку займає 3 години, а на швидкісному потягу - 5,5 годин.

Your browser does not support HTML5 video.