Соціальна мережа Instagram розробила нову функцію, яка автоматично перекладає текст в історіях. Наразі нововведення підтримує більше ніж 90 мов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Відтепер, під час перегляду історій, сервіс автоматично виявляє іноземну мову й пропонує її перекласти завдяки напису "Переглянути переклад", що відображається у лівому верхньому кутку пристрою.

Також відомо, що функція підтримує переклад більше ніж 90 мов й була створена задля спрощення обміну інформацією й контентом між іноземцями.

Варто відзначити, що в травні, Instagram також запровадила функцію відображення автоматичних субтитрів й можливо, колись компанія наважиться розробити аудіопереклад для своєї платформи.

Фото: Instagram запровадив функцію перекладу історій (Instagram.com)