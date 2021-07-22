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Twitter тестує нову функцію. Тепер коментарям можна ставити дизлайки

Новость на русском →
Четвер 22 липня 2021 15:09
Twitter тестує нову функцію. Тепер коментарям можна ставити дизлайки Фото: Twitter тестує нову функцію (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Twitter запустила нову функцію. Тепер користувачі зможуть оцінювати коментарі до повідомлень в рамках дослідження того, які відповіді вважаються доречними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Support.

Нововведення поки доступно на оперативній системі iOS.

"Деякі з вас на iOS можуть побачити різні варіанти підвищення або зниження голосів за відповіді. Ми тестуємо це, щоб зрозуміти, які типи відповідей ви вважаєте важливими в бесіді, щоб ми могли працювати над тим, як Показати більше таких відповідей", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії відзначили, що відповіла "проти" не будуть бачити інші користувачі. Однак в той же час відповіді "за" будуть показуватися Користувачам як лайки.

В рамках цього тесту розробники розраховують з'ясувати кращі типи відповідей при спілкуванні для подальшого розвитку можливостей соцмережі.

Також в компанії не повідомили, чи планує Twitter додавати кнопки "за" і "проти" як постійну функцію.

Twitter тестує нову функцію. Тепер коментарям можна ставити дизлайки

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