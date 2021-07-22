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Китай запустив сервіс безпілотних таксі

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Китай, Четвер 22 липня 2021 15:25
Китай запустив сервіс безпілотних таксі Фото: У Китаї розпочали роботу 20 безпілотних таксі (twitter.com/DeepRoute_ai)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Шеньчжень, що розташоване на півдні провінції Гуандун й межує з Гонконгом, розпочали роботу 20 безпілотних таксі. Автомобілі мають до 100 точок посадки й висадки, до яких включені туристичні принади та центри вакцинації від коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Варто відзначити, що проєктом займається місцева компанія DeepRoute й наразі у місті Шеньчжень нараховується 20 безпілотних автомобілів, які надають послуги на понад 200 км доріг громадського користування.

Зокрема, таксі мають майже 100 точок посадки й висадки для пасажирів, серед яких відзначаються популярні туристичні місця та центри вакцинації від коронавірусу.

Безплатними послугами безпілотних таксі у Китаї може скористатися кожен охочий, старший 18 років.

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