Китай запустив сервіс безпілотних таксі
У місті Шеньчжень, що розташоване на півдні провінції Гуандун й межує з Гонконгом, розпочали роботу 20 безпілотних таксі. Автомобілі мають до 100 точок посадки й висадки, до яких включені туристичні принади та центри вакцинації від коронавірусу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Варто відзначити, що проєктом займається місцева компанія DeepRoute й наразі у місті Шеньчжень нараховується 20 безпілотних автомобілів, які надають послуги на понад 200 км доріг громадського користування.
DeepRoute’s #autonomousvehicles have driven over one million kilometers on public roads in China without any accident. In 2021, DeepRoute will take one step further and bring more opportunities for people to use #robotaxi service. pic.twitter.com/GMHm1F1eAG— DeepRoute.ai (@DeepRoute_ai) January 27, 2021
Зокрема, таксі мають майже 100 точок посадки й висадки для пасажирів, серед яких відзначаються популярні туристичні місця та центри вакцинації від коронавірусу.
Безплатними послугами безпілотних таксі у Китаї може скористатися кожен охочий, старший 18 років.
DeepRoute is the first company that has been granted the permit to launch #robotaxi pilot program to the public in Shenzhen, China. Robotaxis will be available for public rides in Downtown Shenzhen in mid-2021. Watch the video to take a peek at the ride. https://t.co/TuNdaEqMy3 pic.twitter.com/Icsv2Hoo4c— DeepRoute.ai (@DeepRoute_ai) April 23, 2021