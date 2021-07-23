Цукерберг хоче перетворити Facebook в метаверс-компанію з VR та голограмами

"Це велика ідея. Метаверс - це всеохоплюючий інтернет, в якому ви безпосередньо знаходитеся, а не просто переглядаєте контент. І ви відчуваєте себе поряд з іншими людьми, як якщо б ви були в інших місцях, відчуваючи різні переживання, які ви не могли б зробити в 2D-додатку або вебсторінці”, - заявив Цукерберг.

Варто відзначити, що метаверс - це віртуальне середовище, у якому користувачі платформи, використовуючи окуляри віртуальної реальності, матимуть змогу спілкуватися, працювати й навіть грати.

Як відзначив засновник соціальної мережі, Facebook вже розпочав працювати над "безмежним офісом". Також відомо, що компанія витратила більше ніж 2 млрд доларів на придбання розробника VR-продуктів Oculus.

Нагадаємо, що восени 2019 року, Facebook анонсувала платформу Horizon у якій кожен користувач матиме змогу спілкуватися з іншими приховуючи себе за мультиплікаційним аватаром. Сьогодні ресурс перебуває на стадії бета-тесту, у зв'язку з чим скористатися ним можна виключно через запрошення.

"В майбутньому замість того, щоб просто робити телефонний дзвінок, ви зможете сидіти як голограма на моєму дивані, або я зможу сидіти як голограма на вашому дивані, і це дійсно буде відчуватися, як ніби ми перебуваємо в одному місці, навіть якщо ми перебуваємо в різних штатах або на відстані сотень миль один від одного ", - додав Марк Цукерберг.