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Цукерберг хоче перетворити Facebook в метаверс-компанію з VR та голограмами

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США , П'ятниця 23 липня 2021 20:45
Цукерберг хоче перетворити Facebook в метаверс-компанію з VR та голограмами Фото: засновник Facebook Марк Цукерберг заявив про намір перетворити платформу в метаверс-компанію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Можливо, протягом наступних п’яти років, Facebook перетвориться в метаверс компанію. Засновник платформи Марк Цукерберг розповів про своє бачення всеохоплюючого інтернету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

"Це велика ідея. Метаверс - це всеохоплюючий інтернет, в якому ви безпосередньо знаходитеся, а не просто переглядаєте контент. І ви відчуваєте себе поряд з іншими людьми, як якщо б ви були в інших місцях, відчуваючи різні переживання, які ви не могли б зробити в 2D-додатку або вебсторінці”, - заявив Цукерберг.

Варто відзначити, що метаверс - це віртуальне середовище, у якому користувачі платформи, використовуючи окуляри віртуальної реальності, матимуть змогу спілкуватися, працювати й навіть грати.

Як відзначив засновник соціальної мережі, Facebook вже розпочав працювати над "безмежним офісом". Також відомо, що компанія витратила більше ніж 2 млрд доларів на придбання розробника VR-продуктів Oculus.

Нагадаємо, що восени 2019 року, Facebook анонсувала платформу Horizon у якій кожен користувач матиме змогу спілкуватися з іншими приховуючи себе за мультиплікаційним аватаром. Сьогодні ресурс перебуває на стадії бета-тесту, у зв'язку з чим скористатися ним можна виключно через запрошення.

"В майбутньому замість того, щоб просто робити телефонний дзвінок, ви зможете сидіти як голограма на моєму дивані, або я зможу сидіти як голограма на вашому дивані, і це дійсно буде відчуватися, як ніби ми перебуваємо в одному місці, навіть якщо ми перебуваємо в різних штатах або на відстані сотень миль один від одного ", - додав Марк Цукерберг.

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