В США трансплантували повністю штучне чотирикамерне серце

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу медичного закладу .

Варто відзначити, що розробкою штучного органу займалася французька компанія CARMAT. Найцікавіше те, що трансплантат не лише має ідентичну будову серця (дві шлуночкові камери й чотири клапани), але і функціонує так само.

Фото: Carmat штучне серце (wikipedia.org)

Наразі відомо, що серцебиття здійснюється завдяки активаторній рідині, а мікропроцесори та датчики - регулюють наповнення органу в залежності від потреб організму пацієнта. Зокрема, два відділення штучного серця з’єднуються з аортою та легеневою артерію.

Фото: м'яке повне штучне серце (wikipedia.org)

Варто відзначити, що через серцеву недостатність, стан пацієнта стрімко погіршувався, у зв’язку з чим йому відмовили у трансплантації серця. Втім, як пізніше виявилося, CARMAT вирішив протестувати своє штучне серце на чоловікові після дозволу від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).