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Робить ставку на 5G. Apple планує не представляти смартфони з 4G в 2022 році

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США , Четвер 22 липня 2021 16:46
Робить ставку на 5G. Apple планує не представляти смартфони з 4G в 2022 році Фото: Apple планує більше не випускати смартфони з підтримкою 4G та перейде на 5G (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Apple планує повністю відмовитись від 4G й випустити лінійку нових iPhone у 2022 році з підтримкою 5G мережі. Компанія також відмовилась від випуску оновленої версії iPhone 12 mini через розчарування у продажах цієї лінійки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Наразі відомо, що навіть самий бюджетний смартфон SE у 2022 році матиме підтримку 5G. Також компанія не планує випускати оновлений iPhone 12 mini, оскільки виявилось, що гаджет з маленьким екраном майже не цікавить покупців, як цього очікувала Apple.

Згідно з даними аналітиків, протягом періоду з квітня по червень, користувачі продукції Apple найбыльше обирали саме iPhone 11 і iPhone 12 Pro Max.

Варто відзначити, що анонс iPhone 13 найімовірніше відбудеться вже цієї осені.

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