Twitter має намір інтегрувати біткойн в соціальну мережу

Найпопулярніша криптовалюта біткойн буде інтегрована в соціальну мережу Twitter. З її допомогою можна буде підтримувати авторів і оплачувати підписку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Як повідомляється, засновник Twitter Джек Дорсі пообіцяв, що біткойн буде інтегрований в існуючі продукти та послуги соціальної мережі, включаючи платну підписку, комерцію та можливість підтримувати авторів. На його думку, саме біктойн є найкращим кандидатом на роль глобальної валюти інтернету.

"В цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету - це правильний шлях. Тому наша увага в кінцевому підсумку буде зосереджена на біткоїні", - зазначив Дорсі.