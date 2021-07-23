ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Twitter має намір інтегрувати біткойн в соціальну мережу

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 13:59
Twitter має намір інтегрувати біткойн в соціальну мережу Фото: глава Twitter Джек Дорсі (flickr com jdlasica)
Автор: РБК-Україна

Найпопулярніша криптовалюта біткойн буде інтегрована в соціальну мережу Twitter. З її допомогою можна буде підтримувати авторів і оплачувати підписку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Як повідомляється, засновник Twitter Джек Дорсі пообіцяв, що біткойн буде інтегрований в існуючі продукти та послуги соціальної мережі, включаючи платну підписку, комерцію та можливість підтримувати авторів. На його думку, саме біктойн є найкращим кандидатом на роль глобальної валюти інтернету.

"В цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету - це правильний шлях. Тому наша увага в кінцевому підсумку буде зосереджена на біткоїні", - зазначив Дорсі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter валюта біткоін
NEWS
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"