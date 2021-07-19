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Китай таємно випробував багаторазовий космічний корабель

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Китай, Понеділок 19 липня 2021 23:42
Китай таємно випробував багаторазовий космічний корабель Фото: Китай таємно випробував багаторазовий космічний корабель (twitter.com/chinaspacenews)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація повідомила про успішне тестування нового космічного корабля. Про політ стало відомо лише сьогодні, через декілька днів після запуску.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу China Aerospace Science and Technology.

Наразі відомо, що запуск суборбітального корабля здійснювався на північному заході Китаю з космодрому Цзюцюань, а приземлився він на території аеродрому Внутрішньої Монголії.

Зокрема, Китай не поспішає надавати жодних відомостей стосовно тестування, або ж ділитися характеристиками конструкції. Також невідома ні тривалість польоту корабля, ні висота якої йому вдалося досягти. Відомо лише те, що корабель злетів вертикально, а приземлився, як і звичайні літаки - горизонтально.

Китай таємно випробував багаторазовий космічний корабельФото: графік запуску одного із запланованих Китаєм космічних літаків у 2016 році (thedrive.com)

Пресслужба китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації відзнає, що випробування коробля були важливим кроком, аби перетворити країну зі "звичайної космічної держави" у "велику космічну державу".

Варто відзначити, що оглядачі переконані у тому, що космічний корабель може бути частиною комерційної програми, або ж може використовуватись в військових цілях.

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