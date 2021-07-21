Центр управління польотами для українського супутника "Січ-2-30" відкриють у серпні

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський анонсував створення Центру управління польотами для українського супутника "Січ-2-30". Він може з’явитися в Україні вже у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Триває підготовка наземного сегмента Національного центру управління та випробувань космічних засобів до запуску "Січ-2-30", - йдеться у повідомленні.

Так, мова йде про створення Центру управління польотами для українського супутника "Січ-2-30" (орієнтовний термін завершення робіт - серпень 2021 року).

Наразі йде доопрацювання програмного забезпечення та підсистеми інформаційного супроводження, а також підготовка персоналу.

Міністр також розповів, що здійснюється робота з Міноборони України щодо доставки "Січі-2-30" і наземного технологічного обладнання до місця пуску ракети-носія у США.

"Робиться все, щоб виведення космічного апарата "Січ-2-30" у рік 30-річчя Незалежності України було виконано", - додав Уруський.