ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Эстония осудила военнослужащего, который шпионил в пользу РФ

Эстония, Вторник 07 октября 2025 20:29
UA EN RU
Эстония осудила военнослужащего, который шпионил в пользу РФ Фото: За шпионаж в пользу РФ военнослужащий получил почти пять лет тюрьмы (flickr by Shane MacClure)
Автор: Валерий Ульяненко

Эстония осудила военнослужащего добровольной оборонной организации, который шпионил в пользу РФ. Он получил почти пять лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Суд над Иваном Дмитриевым, гражданином Эстонии, состоялся после того, как его поймали на передаче информации о военном присутствии вблизи границ со страной-агрессором.

Он руководил дронами для Оборонной лиги страны, а перед своим арестом в начале 2025 года два месяца работал на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Впоследствии он заключил сделку со следствием.

"Деятельность Дмитриева могла быть чрезвычайно вредной для безопасности Эстонии в будущем", - подчеркнула эстонская прокуратура.

Агентство сообщает, что Дмитриев принимал непосредственное участие в военных учениях, направленных на отражение возможной агрессии России.

Напомним, российским дипломатам будет труднее передвигаться в пределах ЕС из-за ограничений, которые объясняются рисками шпионажа.

Согласно предложенным правилам, российские дипломаты, которые работают в столицах стран ЕС, будут сообщать другие правительства о своих планах поездок перед пересечением границы страны пребывания.

Отметим, ранее Австрия раскрыла российскую шпионскую сеть по дискредитации Украины.

Кроме того, в Великобритании раскрыли российскую шпионскую операцию, целью которой был известный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Подробнее о том, как страна-агрессор расширила сеть агентов после начала войны - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Эстония
Новости
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы