Австрия раскрыла российскую шпионскую сеть по дискредитации Украины

Расследование шпионской деятельности гражданки Болгарии привело к раскрытию целой сети. Она занималась дезинформацией в рамках гибридной войны с целью нанесения ущерба Украине

Следователи Управления государственной охраны и разведки (DSN) выявили масштабную российскую дезинформационную кампанию в Австрии. Гражданка Болгарии призналась в шпионаже в пользу России и в том, что она несет основную ответственность за проведение операции по распространению дезинформации

DSN стало известно о шпионской операции Москвы в результате анализа устройств хранения данных, который был проведен во время обыска дома подозреваемой гражданки Болгарии в декабре прошлого года.

Расследование показало, что ячейка, работающая на российские спецслужбы, активизировалась всего через несколько недель после начала агрессивной войны России против Украины. В начале 2022 года группа запланировала широкомасштабную кампанию по дезинформации в немецкоязычных странах, уделив особое внимание Австрии.

Дезинформация во вред Украине

Непосредственной целью этой ячейки было в условиях войны было негативное влияние на общественное мнение против Украины и президента Владимира Зеленского посредством целенаправленных действий и таким образом - сформировать пророссийские настроения.

Для достижения этой цели они действовали в Интернете, а также с помощью граффити. Визуальное и содержательное оформление этих акций было призвано создать впечатление, что их авторами и создателями являются проукраинские активисты.

Однако шпионы использовали правоэкстремистскую символику, националистические заявления которые негативно воспринимались широкой общественностью.

Шпионка призналась

Анализ изъятых устройств хранения данных подозреваемой гражданки Болгарии выявил детальное планирование контролируемой Россией ячейки, основанное на сообщениях в чате. Подозреваемая, вероятно, сыграла в этом значительную роль.

По имеющимся данным, она выполняла функции контактного лица разведки и получала переданные ей грузы с материалами, имеющими отношение к кампании. Вероятно, российские спецслужбы также поручили распространение этого контента в Германии и Австрии.

Подозреваемая документировала все, эти документы также были переданы сообщникам, проживавшим на России и в Великобритании. Подозреваемая призналась, что работал на ячейку, особенно в 2022 году.

Дезинформация как средство гибридной войны

Как отмечается в сообщении DSN, Россия использует целенаправленные кампании по дезинформации с самого начала своей агрессивной войны против Украины. Целью распространения ложной информации является манипулирование общественным мнением в ущерб Украине.

"Размещая пропагандистские материалы в символических местах, таких как мемориалы или памятники, имеющие еврейскую или русскую связь, преследуется цель посеять сомнения в демократических ценностях Украины. В этом контексте подобная дезинформация и кампании представляют собой существенный фактор гибридной войны России", - добавили в DSN.