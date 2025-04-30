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"Россия шпионит по всему миру": как Кремль расширил сеть агентов после начала войны

Европа, Среда 30 апреля 2025 09:52
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"Россия шпионит по всему миру": как Кремль расширил сеть агентов после начала войны Фото: стало известно, как Кремль расширил сеть агентов по всему миру после начала войны (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Современные российские спецслужбы работают по всему миру шире, чем когда-либо. Всплеск активности агентов в Европе и на Ближнем Востоке наблюдается в связи с поддержкой Украины западными странами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Илья Павленко.

"Когда-то "шпионской столицей" называли Берн, потом - Женеву, далее - Вену, то есть в разные времена в то место, где происходили какие-то события, которые меняли мир, съезжалась агентура со всего мира. Например, туда, где есть скопление офисов международных организаций или корпораций, или в место, которое является площадкой для каких-то важных переговоров", - рассказал он.

По его словам, недавно, можно сказать, таким шпионским центром стал Эр-Рияд.

"Понятно, что там будут работать сотрудники разведки, обеспечивать переговоры, безопасность тех лиц, которые туда прибывают. Но сейчас эта география шире, потому что многие европейские страны вовлечены в помощь Украине. Поэтому мы и видим, что российские агенты проявляются то в Румынии, то в Чехии, то в Германии, то в Польше", - отметил Павленко.

Он уточнил, что где-то российские шпионы ставят какие-то датчики на поезда, которые едут с вооружением, кого-то вербуют, то есть они начали работать шире.

Провокации РФ в Европе

Как ранее писало РБК-Украина, Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

Кроме того, Россия усиливает свои гибридные атаки против Нидерландов и европейских союзников. Уже стал реальностью конфликт в серой зоне между войной и миром.

Добавим, что недавно Австрия раскрыла российскую шпионскую сеть по дискредитации Украины.

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