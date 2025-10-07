ua en ru
Естонія засудила військовослужбовця, який шпигував на користь РФ

Естонія, Вівторок 07 жовтня 2025 20:29
UA EN RU
Естонія засудила військовослужбовця, який шпигував на користь РФ Фото: За шпигунство на користь РФ військовослужбовець отримав майже п’ять років тюрми (flickr by Shane MacClure)
Автор: Валерій Ульяненко

Естонія засудила військовослужбовця добровільної оборонної організації, який шпигував на користь РФ. Він отримав майже п’ять років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Суд над Іваном Дмитрієвим, громадянином Естонії, відбувся після того, як його спіймали на передачі інформації про військову присутність поблизу кордонів з країною-агресоркою.

Він керував дронами для Оборонної ліги країни, а перед своїм арештом на початку 2025 року два місяці працював на Федеральну службу безпеки (ФСБ) Росії. Згодом він уклав угоду зі слідством.

"Діяльність Дмитрієва могла бути надзвичайно шкідливою для безпеки Естонії в майбутньому", - наголосила естонська прокуратура.

Агентство повідомляє, що Дмитрієв брав безпосередню участь у військових навчаннях, спрямованих на відбиття можливої агресії Росії.

Нагадаємо, російським дипломатам буде важче пересуватись у межах ЄС через обмеження, які пояснюються ризиками шпигунства.

Згідно із запропонованими правилами, російські дипломати, які працюють у столицях країн ЄС, повідомлятимуть інші уряди про свої плани поїздок перед перетином кордону країни перебування.

Зазначимо, раніше Австрія розкрила російську шпигунську мережу з дискредитації України.

Крім того, у Великій Британії розкрили російську шпигунську операцію, ціллю якої був відомий журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Детальніше про те, як країна-агресорка розширила мережу агентів після початку війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

