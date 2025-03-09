В Британии обнаружили новую российскую шпионскую сеть, целью были Грозев и Доброхотов

В Великобритании была обнаружена очередная кремлевская шпионская операция, действия которой были направлены против российских "диссидентов" в Соединенном Королевстве. Двумя их целями были известный журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев и главный редактор издания Insider Роман Доброхотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет британское издание, эти журналисты отвечали за разоблачение двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которые пытались убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году.

По словам Доброхотова из РФ, который сбежал из Москвы в 2021 году и с января 2023 года перебрался в Британию, за ним и его семьей следила группа из шести болгар, осужденных за шпионаж в пользу России, и он получил информацию о новых попытках своего преследования.

"Прошлой весной я получил предупреждение от полиции. Эти попытки продолжаются", - рассказал он.

Сейчас подробности предупреждения, предоставленного Доброхотову, не разглашаются по его просьбе, как и местонахождение его с женой и двумя сыновьями.

Шесть граждан Болгарии со статусом резидентов Великобритании - Ваня Габерова (30 лет), Катрин Иванова (33 года), Тихомир Иванчев (39 лет), Орлин Русев (47 лет), Бисер Джамбазов (43 года) и Иван Стоянов (34 года) - были осуждены за проведение шпионских операций в стране и за рубежом.

Считается, что 44-летний Ян Марсалек, который является гражданином Австрии, работал российским агентом и руководил британской операцией из Москвы. Его разыскивали за связи с вероятным мошенничеством на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов в немецкой финансовой компании Wirecard.

После осуждения в Британии шести болгар за шпионаж полиция предупредила о дальнейших операциях России против своих целей, в частности диссидентов и разоблачителей.

Сообщения, обнаруженные полицией, показали, что за Доброхотовым следили настолько пристально, что пин-код его iPhone подобрал один из шпионов, который сидел рядом с ним в самолете.

В группе также были дискуссии об отравлении Доброхотова рицином на улицах Лондона или похищении его на небольшой лодке.

Также отмечается, что британская полиция предупредила о новой попытке нападения на Доброхотова через несколько месяцев после ареста шпионской группы в феврале 2024 года.

Расследовательская работа Доброхотова в Insider привела к тому, что около 80 компаний и 60 человек попали под экономические санкции со стороны стран Запада из-за их роли в содействии войне РФ против Украины.

"Я понял, что после ареста болгар ко мне и Христо должно быть еще какое-то постоянное внимание, потому что мы не прекратили свою работу. Также, поскольку наш источник сообщил нам, что после ареста этой команды, подконтрольной ФСБ, задача - та же задача - теперь передана ГРУ", - рассказал Доброхотов.

Представитель антитеррористической полиции Британии рассказал, что ведомство "тесно сотрудничает с полицейскими силами, партнерами и общинами, чтобы выявить любую репрессивную деятельность иностранных государств в Великобритании и пытаться прервать эту деятельность, где это возможно".