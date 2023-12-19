ЕС ввел санкции против РФ, а Залужный высказался о мобилизации: новости за 18 декабря

Вчера, 18 декабря 2023 года, ЕС ввел 12-й пакет санкций против России. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал свое мнение о ходе проведения мобилизации в Украине.

Война России против Украины: последние новости

Племянница Путина, сын Медведева и заводы: кто попал под новые санкции ЕС

Европейский Союз в понедельник, 18 декабря, опубликовал перечень физических и юридических лиц, попавших в 12-й пакет санкций против России.

В новый пакет санкций попали белорусские и российские военные и чиновники, которые способствовали войне в Украине и захвату территорий. Там также оказались предприятия оборонной сферы и "частные военные компании".

В санкционный список попали двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева и сын заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Илья. Первую связывают с фондом "Защитники Отечества", который "играет важную роль в военной агрессии против Украины". На так называемый фонд также были наложены ограничения.

А вот сына Медведева обвинили в организации "дезинформационной пропагандистской кампании" из-за кураторства платформы "Я в России", которая предоставляет государственные услуги в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Под санкции попали и российские пропагандисты. Это телеканалы "Царьград", "Спас" и ведущая Анна Шафран (Палюх), она работает главой дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда".

Санкции введены в отношении известных ЧВК - созданный РПЦ "Андреевский крест", "Факел" и "Поток", принадлежащих Газпрому, "Царские волки" Дмитрия Рогозина, "Конвой" главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, группы компаний "Редут" и главы их рекрутинга, бывшего полковника сил специального назначения Анатолия Каразия.

Телекоммуникационные компании и их сотрудники, которые работают на оккупированных территориях Украины: "МирТелеком", "Крымтелеком", "Миранда медиа", и генеральный директор двух последних Иван Зима.

В список попали помощник командира отряда ОМОН "Арсенал" Нацгвардии Андрей Фроленков и глава центра специального назначения "Витязь" Александр Белоглазов. Они участвовали в оккупации Бучи.

Санкции были введены против членов Центральной избирательной комиссии за организацию незаконного референдума в сентябре 2022 года. Речь идет о заместителе председателя ЦИК Николае Булаеве, члене партии "Справедливая Россия" Николае Левичеве, декане факультета политологии МГУ Андрее Шутове и еще 13 человек, включая председателей херсонских и запорожских избирательных комиссий Марину Захарову и Галину Катющенко.

Впервые под санкции попал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Его обвиняют в материальной поддержке солдат и разработке законопроектов, помогающих России в войне.

Залужный сделал заявление о мобилизации: нужно вернуть "рамки, которые работали раньше"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оценивать рекрутинг рано. Но считает, что мобилизацию нужно вернуть те рамки, которые работали раньше.

"Рекрутинг оценивать немножко рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что надо усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше. Потому что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", - сказал Залужный.

Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а это совсем неправильно.

"Просто надо вернуть на те рамки, на которых они были, на которых они работали раньше", - отметил Залужный.

На уточняющий вопрос, сильно ли увольнение областных военкомов повлияло на эффективность мобилизации, он ответил так: "Это были профессионалы, они знали как это делать, а их нет сейчас".

Россияне уменьшили количество штурмов под Авдеевкой, но есть нюанс, - ВСУ

Российские оккупанты стали меньше штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. При этом в атаках они задействуют большее количество пехоты и техники.

Спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что россияне продолжают свои атаки на Авдеевском направлении. Они применяют дроны и авиацию для ударов по позициям украинских защитников. Всего за сутки было 15 авиаударов.

"Количество штурмов уменьшилось, но враг вчера действовал большим количеством пехоты и бронетехники в одной атаке. То есть их стало по количеству меньше, но они стали более массовыми - больше пехоты и больше брони, танков и боевых бронированных машин", - рассказал Штупун.

При этом, по его словам, если раньше бронетехника оставалась с пехотой и как-то ее прикрывала, то сейчас после высадки десанта техника начинает отходить назад.

"Враг, наверное, бережет технику. А к пехоте отношение такое, как к мясу", - добавил Штупун.

Президент Чехии допустил "значительные сдвиги" в войне РФ против Украины в 2024 году

Президент Чехии Петр Павел считает, что в войне России против Украины в 2024 году произойдут значительные подвижки. Это связано с выборами в РФ и Соединенных Штатах Америки.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - подчеркнул Павел.

Он напомнил, что в 2024 году в США и России состоятся президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит диктатор Владимир Путин, то в США результат не такой однозначный.

"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет понятным результат выборов в Соединенных Штатах", - добавил президент Чехии.

По его мнению, сейчас Путин надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа в выборах, потому что "с ним можно будет найти общий язык независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.

"Конечно, такая ситуация нам не выгодна и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - отметил Павел.

США предоставит Украине еще один пакет военной помощи, но он может быть последним, - Кирби

Соединенные Штаты намерены в декабре предоставить еще один пакет военной помощи Украине. Однако он может оказаться последним.

"США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца. Но он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств", - заявил координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кирби отметил, что после этого у Белого дома больше не будет полномочий на пополнение запасов.

Ремонт метро Киева: в КГГА ответили, закроют ли "Почайну" и "Тараса Шевченко"

Власти Киева не планируют закрывать станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время ремонта участка тоннеля.

"Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется", - отметили в Киевской городской государственной администрации.

В КГГА добавили, что этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует планового ремонта, который проведут летом следующего года.

При этом в ведомстве уверяют, что специалисты "Киевского метрополитена" постоянно наблюдают за состоянием тоннельных сооружений на всех участках линий подземки.

Дания и Швеция передадут Украине БМП CV90

Швеция и Дания договорились о дальнейшей поддержке Украины в области боевых машин. Так, Копенгаген и Стокгольм договорились передать Киеву боевые машины пехоты CV90 .

"Министры обороны Швеции и Дании подписали совместное письмо о намерениях по дальнейшей поддержке Украины в области боевых машин", - говорится в сообщении.

Дания сначала сделает финансовый вклад в размере 1,8 миллиарда датских крон (около 263,6 млн долларов, - ред.), а Швеция поддержит закупки в рамках соглашения, подписанного между Шведским управлением оборонной техники (FMV) и Украиной в июле этого года.

"Письмо о намерениях означает, что стороны будут работать над закупкой дополнительных боевых машин 90 (CV90) для Украины, которые укрепят общий потенциал украинских сил обороны", - говорится в сообщении.

Министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил, что Копенгаген и Стокгольм будут использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых CV90 в Украину.

"CV90 были и остаются важным дополнением к обороне Украины с тех пор, как Швеция передала 50 машин в начале этого года", - добавил он.

В течение года Швеция передала Украине 50 танков CV90, которые доказали свою высокую эффективность и были высоко оценены в Украине.

"Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2023/24 встретится с командой, финишировавшей второй на групповом этапе турнира – французский "Марсель".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку 18 декабря в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Оппонентов получили 16 команд - неудачники группового этапа Лиги чемпионов и коллективы из групп Лиги Европы.

"Шахтер" перед церемонией попал в перечень "несеяных" команд. Это сделало невозможным встречи "горняков" с португальскими "Бенфикой" и "Брагой", роттердамским "Фейеноордом", стамбульским "Галатасараем", французским "Лансом", итальянским "Миланом" и швейцарским "Янг Бойз". Все они финишировали третьими в группах Лиги чемпионов.

Соперником "горняков" будет марсельский "Олимпик" или просто "Марсель". Первый матч состоится 15 февраля, ответный матч - 22 февраля. Самым большим достижение "Шахтера" в турнира остается победа в тогда еще Кубке УЕФА 2008/09.