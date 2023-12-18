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Россияне уменьшили количество штурмов под Авдеевкой, но есть нюанс, - ВСУ

Авдеевка, Понедельник 18 декабря 2023 22:03
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Россияне уменьшили количество штурмов под Авдеевкой, но есть нюанс, - ВСУ Фото: россияне уменьшили количество штурмов под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали меньше штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. При этом в атаках они задействуют большее количество пехоты и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера пресс-центра сил обороны Таврийского направления Александра Штупуна в эфире программы "Линия фронта".

Он отметил, что россияне продолжают свои атаки на Авдеевском направлении. Они применяют дроны и авиацию для ударов по позициях украинских защитников. Всего за сутки было 15 авиаударов.

"Количество штурмов уменьшилось, но враг вчера действовал большим количеством пехоты и бронетехники в одной атаке. То-есть их стало по количеству меньше, но они стали более массовыми - больше пехоты и больше брони, танков и боевых бронированных машин", - рассказал Штупун.

При этом, по его словам, если раньше бронетехника оставалась с пехотой и как-то ее прикрывала, то сейчас после высадки десанта техника начинает отходить назад.

"Враг, наверное, бережет технику. А к пехоте отношение такое, как к мясу", - добавил Штупун.

Штурмы Авдеевки

Напомним, россияне еще с начала октября активизировали штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и взять его под свой контроль.

Эти несколько месяцев украинские защитники обороняют город и не дают оккупантам осуществить свои планы.

Как отметили эксперты в комментарии РБК-Украина, Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ, поскольку враг несет там огромные потери.

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